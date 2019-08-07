Новости

Россия поможет Вьетнаму создать антивирус для госорганов 20:32
Спецназовец получил ранение в ходе штурма дома Атамбаева 20:20
В Совфеде прокомментировали ситуацию с экс-президентом Киргизии 20:13
Покалеченной в Ингушетии девочке ампутировали часть руки 19:53
Компания Disney намерена "переосмыслить" "Один дома" и "Ночь в музее" 19:45
Бойцы спецназа участвуют в задержании экс-президента Киргизии 19:37
В Москве угнали машину за 4 млн рублей 19:36
Английский клуб предложил за Чалова 23 миллиона фунтов 19:35
Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев 19:30
"Краснодар" и "Порту" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:18
Пострадавшие в Турции россияне остаются в больнице 19:16
Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути 19:06
Путину доложили о событиях в Киргизии 19:03
СК проверит информацию о химическом отравлении девочки нашатырем 19:00
Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено 18:59
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 18:57
Программа инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами 18:45
В Кремле обсудили вопросы снятия визовых ограничений для туристов 18:43
Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино 18:40
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 18:25
Экс-президента Киргизии увезли в неизвестном направлении 18:15
Морской фестиваль в Петербурге посвятят юбилею тельняшки 18:11
"Почта России" втрое увеличит объем электронных отправлений от госорганов 18:07
Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января 18:05
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Не успели в Германии с июня разрешить езду на электросамокатах, как уже раздались голоса, призывающие ужесточить правила их использования. Так, замглавы фракции социал-демократов в немецком бундестаге, уполномоченный по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах предложил ввести для их хозяев нулевое промилле.

Припарковаться у паба, пропустить кружку-другую пива и поехать дальше - такая история с электроскутерами в будущем может "не прокатить". Пока для их владельцев в ФРГ действуют те же ограничения, что и для автомобилистов: содержание алкоголя в крови в пределах 0,5 промилле не считается нарушением, если за рулем - совершеннолетний с опытом вождения не меньше двух лет (в аварийной ситуации ответственность наступает с 0,3 промилле). Многие считают оправданным ужесточение сухого закона для "электросамокатчиков", которым разрешено перемещаться по велодорожкам (а в случае их отсутствия - выезжать на проезжую часть) на скорости не более 20 километров в час. Только на прошлых выходных восемь полицейских в Эрфурте пострадали при попытке остановить пьяного гражданина на самокате с мотором.

Что грозит виновнику первого в Испании смертельного ДТП с электросамокатом

Теперь немецкие власти опасаются роста подобных аварий во время предстоящего Октоберфеста. Если смотреть в целом по Европе, то с января 2018 года они закончились смертельным исходом в 11 случаях, передает BBC. В июне молодой человек на электроскутере был насмерть сбит парижским такси, а месяц спустя точно так же погибла в британской столице телеведущая Эмили Хертридж. Их собрат по несчастью, 27-летний житель Копенгагена, этой весной попал под колеса автобуса. Случаются и обратные трагедии: ровно год назад 92-летняя старушка умерла на улице Барселоны из-за наезда на нее электроскутера. Хотя права на этот вид транспорта пока не ввели, во многих странах с ним связаны серьезные ограничения. В Париже за выезд на тротуар установлен штраф 135 евро и еще 35 - за парковку, блокирующую какие-либо выезды. Единственным мегаполисом, где скутеры с мотором запрещены в общественных местах, остается Лондон: там на них можно разъезжать только в частных владениях с разрешения хозяина.

Ну а глава Берлинского союза лиц с ограниченными возможностями Доминик Петер потребовал обязать владельцев таких самокатов проходить курсы вождения. Из-за того, что они проносятся на большой скорости мимо людей на колясках, те "стали чувствовать себя в городе гораздо менее защищенными".

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый