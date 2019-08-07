Не успели в Германии с июня разрешить езду на электросамокатах, как уже раздались голоса, призывающие ужесточить правила их использования. Так, замглавы фракции социал-демократов в немецком бундестаге, уполномоченный по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах предложил ввести для их хозяев нулевое промилле.

Припарковаться у паба, пропустить кружку-другую пива и поехать дальше - такая история с электроскутерами в будущем может "не прокатить". Пока для их владельцев в ФРГ действуют те же ограничения, что и для автомобилистов: содержание алкоголя в крови в пределах 0,5 промилле не считается нарушением, если за рулем - совершеннолетний с опытом вождения не меньше двух лет (в аварийной ситуации ответственность наступает с 0,3 промилле). Многие считают оправданным ужесточение сухого закона для "электросамокатчиков", которым разрешено перемещаться по велодорожкам (а в случае их отсутствия - выезжать на проезжую часть) на скорости не более 20 километров в час. Только на прошлых выходных восемь полицейских в Эрфурте пострадали при попытке остановить пьяного гражданина на самокате с мотором.

Теперь немецкие власти опасаются роста подобных аварий во время предстоящего Октоберфеста. Если смотреть в целом по Европе, то с января 2018 года они закончились смертельным исходом в 11 случаях, передает BBC. В июне молодой человек на электроскутере был насмерть сбит парижским такси, а месяц спустя точно так же погибла в британской столице телеведущая Эмили Хертридж. Их собрат по несчастью, 27-летний житель Копенгагена, этой весной попал под колеса автобуса. Случаются и обратные трагедии: ровно год назад 92-летняя старушка умерла на улице Барселоны из-за наезда на нее электроскутера. Хотя права на этот вид транспорта пока не ввели, во многих странах с ним связаны серьезные ограничения. В Париже за выезд на тротуар установлен штраф 135 евро и еще 35 - за парковку, блокирующую какие-либо выезды. Единственным мегаполисом, где скутеры с мотором запрещены в общественных местах, остается Лондон: там на них можно разъезжать только в частных владениях с разрешения хозяина.

Ну а глава Берлинского союза лиц с ограниченными возможностями Доминик Петер потребовал обязать владельцев таких самокатов проходить курсы вождения. Из-за того, что они проносятся на большой скорости мимо людей на колясках, те "стали чувствовать себя в городе гораздо менее защищенными".