Японские специалисты компьютерной машинерии из университета Кейо разработали искусственный хвост для человека, который позволяет лучше сохранять равновесие. Приспособление может пригодиться при видах деятельности, требующих изменения центра тяжести тела, например, в работе грузчиков или укладчиков товаров на высоких полках.

Искусственный хвост крепится ремнями на пояснице человека. Он состоит из нескольких пластиковых позвонков и проходящих через них пневмоприводов. Компрессор с блоком питания позволяет закачивать в пневмоприводы воздух и менять положение хвоста, чтобы сохранить равновесие в неустойчивой позиции, как это делают, например, кошки. Прообразом для японских инженеров, впрочем, послужил хвост морского конька. К хвосту можно прикрепить дополнительные позвонки, чтобы длина приспособления оптимально соотносилась с ростом пользователя.

Как считают разработчики, их изобретение будет стоить дешевле и весит меньше, чем полный экзоскелет, а потому найдет свою нишу на рынке. Пока что новое приспособление требует отдельного блока питания и компрессора, но создатели надеются, что с развитием энергетических устройств их получится миниатюризовать.

На прошедшей во второй половине июля в Сан-Диего крупнейшей в мире поп-выставке Comic-Con также был представлен искусственный хвост для человека, но уже в качестве украшения. Его можно прикрепить к себе и управлять движениями с помощью смартфона. В том числе программа позволяет настроить хвост так, чтобы он двигался в такт музыке.