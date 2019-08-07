В Карелии собрали первый белорусский трактор для лесозаготовки

В столице Карелии Петрозаводске собрали первый белорусский трактор для погрузки леса - форвардер. После сертифицирования на соответствие техрегламенту Таможенного союза машину отправят в серийное производство. До конца года будут собраны 15 таких тракторов. В развитие производства инвесторы готовы вложить 14 млрд рублей и открыть 500 рабочих мест.

Сборочное производство запустили на базе бывшего Онежского тракторного завода, выпускавшего в советские годы знаменитый трактор "Онежец". Кстати, организацию сборки в Петрозаводске белорусской лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса - обсуждали в Минске во время недавнего официального визита делегации Карелии в Беларусь.

Планируется выпускать в столице Карелии до тысячи белорусских машин ежегодно. И не только лесозаготовительную технику, но и комплектующие к ней. Более того, предприятие в течение нескольких лет перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства - от раскроя металла до покраски машины.

- Это по-настоящему прорывной шаг: у нас будет производиться техника, которая поставляется сейчас из других стран, - заявил первый премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Кооперация российских и белорусских предприятий ежегодно подкрепляется новыми проектами

Как отметил генеральный директор предприятия "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич, выбор в пользу Карелии был сделан по нескольким причинам. Это и отношение руководства региона, и преференции. Кроме того, в прежние годы в республике уже существовало производство лесозаготовительной техники, остались кадры и потенциал. Сергей Гайтюкевич добавил, что в настоящее время предприятие не испытывает проблем, в том числе с инженерными коммуникациями и логистикой.

- Создание подобного производства в России говорит о признании компетенции белорусского производителя. А еще это наглядный пример интеграции в рамках Союзного государства. Важно, чтобы кооперация, которая есть между нашими предприятиями, подкреплялась новыми проектами, - прокомментировал событие первый замминистра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский.

МЕЖДУ ТЕМ

Сборочную линию по производству тракторов запустили в Череповце Вологодской области. Речь идет о проекте "Союзный трактор". Мощность выпускаемой машины - 120 лошадиных сил. Сборочная линия в Череповце - это новый этап в развитии российско-белорусского машиностроительного кластера. А Череповецкий литейно-механический завод - базовый в этом объединении. Производство тракторов и специализированной техники запущено на Вологодчине совместно с Минским тракторным заводом в 2010 году. С этого момента на литейно-механическом заводе собрали 10 тысяч белорусских тракторов, производство выросло в восемь раз. Выпускается 43 наименования спецтехники.