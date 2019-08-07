В Кремле обсудили вопросы снятия визовых ограничений для туристов

О том, как сделать так, чтобы туристов в России стало в разы больше, обсуждали на рабочей группе по подготовке совместного заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и президиума Госсовета.

Мероприятие состоялось под руководством помощника президента Игоря Левитина и губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщили в пресс-службе Кремля. Свое мнение высказали представители Минспорта, Минпросвещения, Минобрнауки, Минэкономразвития и других органов власти.

В частности, речь шла о совершенствовании регулирования сферы физкультуры и спорта, соревновательной деятельности, развитии массового спорта, создании условий для привлечения квалифицированных кадров на местах, доступности и эффективном использовании материально-технической базы.

Обсуждались ключевые проблемы развития туризма и предложения по его развитию в регионах - с целью многократно увеличить туристские потоки как по внутреннему, так и по въездному туризму. В качестве основных направлений работы участники отметили совершенствование регулирования, контрольно-надзорной деятельности, снятие визовых ограничений и обеспечение транспортной доступности.