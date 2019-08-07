В Лувре ввели обязательное бронирование билетов

Дирекция Лувра вводит обязательное бронирование билетов на посещение главного музея Парижа, да и всей Франции. Об этом сообщил заместитель главного администратора Лувра Венсан Помаред, уточнив, что эта мера в полную силу "заработает в октябре - ноябре". Но уже сейчас, чтобы гарантированно попасть в музей, всем желающим настоятельно рекомендуют заранее приобретать электронные билеты на официальном сайте Лувра.

Как стало известно на этой неделе, дирекция музея давно планировала изменить порядок доступа к всемирно известным коллекциям знаковых произведений искусства и намеревалась об этом объявить в начале будущего года. Однако возросший поток туристов, а они по сложившейся традиции не представляют визит в Париж без посещения Лувра, ускорил события. И действительно, за последние два десятка лет число посетителей выросло в два раза, достигнув в прошлом году рекордных 10,2 миллиона. В этом же году, по всем подсчетам, музей примет 12 миллионов человек.

Короче, Лувру, ставшему жертвой собственного успеха, все сложнее справляться с ордами туристов, порой часами выстаивающими в очередях перед стеклянной пирамидой - главным входом в музей. Правда, в открытую об этом его руководство раньше не особенно распространялось, считая явлением закономерным. Однако во второй половине июля чаша переполнилась, и на музейном сайте стали чуть ли не ежедневно появляться строгие предупреждения о том, что "музей переполнен и дополнительных посетителей (то есть тех, у кого нет заранее приобретенных билетов) пускать не будут". Одновременно панно с аналогичным текстом персонал музея то и дело выставлял у входа, дабы безбилетная публика не теряла зря время.

Вслед за Лувром об обязательном бронировании подумывают и в других французских музеях

Надо сказать, что нынешнюю ситуацию усугубили два фактора. Дело в том, что в Государственном зале, что в крыле Денон, где находится "Джоконда", были начаты реставрационные работы. В этой связи шедевр Леонардо да Винчи, соблюдая все предосторожности, был перенесен в галерею Медичи (это крыло Ришелье) по соседству с полотнами Рубенса. Однако доступ к временному "месту жительства" "Джоконды" из-за архитектурных особенностей здания стал более сложным, что привело к возникновению огромных пробок. Ведь практически все посетители музея, а это ежедневно от 30 до 40 тысяч человек, считают своим долгом не только засвидетельствовать свое почтение "Моне Лизе", но и сделать селфи на ее фоне. Кстати, администрация установила в галерее Медичи специальный щит с надписью "Место для селфи", благодаря чему немного ускорила для публики столь модные индивидуальные фотосеансы. Это во-первых.

Другой причиной массового нашествия стала невиданная жара вплоть до 42 градусов в тени, которая в минувшем июле навалилась на французскую столицу. Толпы туристов, чтобы спастись от нее, в поисках прохлады ринулись в городские музеи, включая, естественно, Лувр. Конечно, оба эти фактора носят временный характер, но, несомненно, они усугубили и без того непростую ситуацию.

Предполагается, что уже через месяц-полтора "Джоконду" вернут на прежнее место, но, увы, обстановка в Лувре с людским нашествием не улучшится: 24 октября там открывается выставка произведений Леонардо да Винчи, приуроченная к 500-летию со дня его смерти. Дирекция музея уже предупредила, что попасть на нее смогут лишь те, кто приобретет билеты онлайн. Вслед за Лувром об обязательном бронировании подумывают и в других французских музеях, в частности, в музее Орсе. Хотя следует заметить, что в Париже уже есть несколько музеев, где предварительное бронирование обязательно. Правда, речь идет в основном о небольших заведениях. Таких, как, к примеру, музей швейцарского скульптора и художника Альберто Джакометти, который 40 лет своей жизни провел на Монпарнасе. Там же в прошлом году в небольшом особняке был открыт музей, посвященный его творчеству. Так вот попасть туда можно лишь по предварительной записи. Причем число посетителей ограничено: не более 40 человек в день.

Предварительная запись требуется не только для посещения Лувра. Аналогичные условия уже давно выставили в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане для тех, кто хочет увидеть знаменитую "Тайную вечерю" - фреску, написанную Леонардо Да Винчи. Хотя продажа билетов в кассах галереи Боргезе, одного из самых известных музеев Рима, все еще ведется, приоритет на входе отдают тем, кто приобрел билеты заранее. Поэтому фактически попасть в залы дворца, где находятся несколько сотен полотен, принадлежащих кисти известных живописцев различных эпох, а также огромная коллекция скульптурных композиций, можно лишь по предварительной записи. Так обстоит дело и в ряде музеев Ватикана.

В Испании необходимо заранее отправить заявку желающим посетить Дворец правительства Каталонии, при этом следует указать язык, на котором будет вещать экскурсовод. В той же Барселоне без предварительной записи невозможно увидеть жилой комплекс "Walden 7", построенный в 70-х годах прошлого века по проекту архитектора Рикардо Бофилла. Здание состоит из 18 отдельных башен, соединенных между собой мостами и переходами на разных высотах.

В Центр магических искусств Лондона тоже нельзя попасть "с улицы". Коллекцию разнообразных механизмов и аппаратов для выполнения трюков, реквизит иллюзионистов, плакаты, а также крупнейшее в Европе собрание магических книг можно увидеть только по предварительной записи.

По другую сторону Атлантики существует немало популярных мест, куда доступ ограничен. В первую очередь это Белый дом. Из-за усиленных мер безопасности попасть на экскурсию во внутренние помещения президентской резиденции можно, лишь записавшись на нее заранее. Из-за небольшого размера смотровой площадки Монумента Вашингтона на нее без предварительной брони не попасть. Такие же условия выставил Музей чревовещателей в Форт-Митчелле, где выставлены куклы, с которыми когда-то выступали на сценах. Впрочем, записываться в США нужно не только для посещения музеев, но и некоторых достопримечательностей, созданных природой, например, Каньона Антилопы, известного своими рыже-красными стенами (штат Аризона), или вулкана Халеакала на Гавайях.

В Японии туристы редко обходят вниманием Императорский дворец. Они могут попасть на территорию Внешнего и Восточного садов, также парка Китаномару, но на территории вокруг самого дворца можно оказаться только по предварительной записи.