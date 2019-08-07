В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо

Дерзкое преступление совершено в престижном районе столицы Мексики. Во вторник днем трое преступников ограбили магазин Монетного двора на 50 миллионов песо (около 2,6 миллиона долларов США).

По данным портала Aristegui Noticias, грабители запугали охранника магазина и проникли в помещение одного из хранилищ. Они забрали часы, а также золотые и серебряные памятные монеты, после чего скрылись с места преступления на мотоциклах.

По данным полиции, никто не пострадал, сообщает РИА Новости. Задержать преступников по горячим следам не удалось. Сейчас ведутся поиски грабителей - их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения.