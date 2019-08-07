В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Включать или нет отопление решают местные власти, а не федеральный министр, пояснили "РГ" в Минстрое. "Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом, - сообщили в пресс-службе ведомства. - У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год. Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили".

Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Как сообщает РИА Новости, депутат в своем обращении сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России? многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Между тем, в Нарьян-Маре из-за холодного лета на месяц раньше начался отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в детские сады.