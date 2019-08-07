В ООН раскритиковали решение Италии штрафовать спасающие мигрантов суда

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразило серьезную озабоченность решением Италии ввести штрафы для морских судов, которые спасают мигрантов в Средиземном море и осуществляют несанкционированный заход в итальянские территориальные воды и порты. Об этом во вторник заявил официальный представитель УВКБ ООН Чарли Яксли.

По его мнению, это наказание может подорвать деятельность частных судов по спасению на море, в то время как большинство стран Европы отказались от проведения спасательных операций в Средиземном море. Яксли особо отметил бесценную роль неправительственных организаций в спасении жизней беженцев и мигрантов, которые пытаются пересечь море и добраться до Европы. "Та приверженность и человечность, которые мотивируют на такую деятельность, не должны расцениваться как преступление", - цитирует заявление РИА Новости.

На этой неделе парламент Италии одобрил изменения, согласно которым штрафы для частных судов, которые занимаются спасением людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, будут повышены до миллиона евро. При повторном нарушении судно может быть конфисковано. По данным ТАСС, это уже второй подобный документ, разработанный вице-премьером и главой МВД Маттео Сальвини и направленный на усиление борьбы с нелегальной миграцией.

Во вторник в Женеве были озвучены данные Международной организации по миграции. В документе отмечается, что по состоянию на четвертое августа в Европу по Средиземному морю прибыли 39289 мигрантов и беженцев. При этом Италия приняла почти четыре тысячи человек.