В Сальвадоре вокалиста рок-группы застрелили во время концерта

В Сальвадоре вокалиста местной метал-группы Apes of God Сезара Каналеса застрелили прямо во время концерта. Об этом сообщила генпрокуратура страны.

Убийство произошло на музыкальном фестивале Green Metal Concert, который проходит в муниципалитете Армения в 35 километрах от столицы Сан-Сальвадора. В мероприятии принимали участие 7 музыкальных групп.

Green Metal Concert проводился в одном из местных ресторанов. Его организатором стала некоммерческая организация Armenia en Pie, которая как раз занимается работой по снижению насилия в обществе.

В ходе выступления коллектива Apes of God к сцене приблизился неизвестный и произвел несколько выстрелов практически в упор в солиста.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний местный житель Вильбер Исидро Орельяно. О его мотивах пока ничего не сообщается, проводится расследование.

Сальвадор является одной из самых неблагополучных стран мира с точки зрения безопасности. В 2018 году здесь зарегистрировано 51 убийство на 100000 человек. Большинство нападений становится делом рук известной своей жестокостью преступной группировки Mara Salvatrucha (MS13).