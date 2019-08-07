В США запустили ракету Falcon 9 с израильским спутником Amos-17

Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9. Старт состоялся на базе американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде в 19:23 по времени Восточного побережья США.

Ракета должна вывести на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Он станет самым современным спутником, обслуживающим Африку, пишет ТАСС. Его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи.

Amos-17 должен заменить запущенный в 2011-м году Amos-5, связь с которым был потеряна четыре года назад, сообщает РИА Новости. Новый спутник проведет на земной орбите более 20 лет.