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Рубрика: В мире

В США запустили ракету Falcon 9 с израильским спутником Amos-17

Старт ракеты Falcon 9 с израильским коммерческим спутником связи Amos-17, 6 августа 2019 г. Фото: AP Photo/John Raoux Старт ракеты Falcon 9 с израильским коммерческим спутником связи Amos-17, 6 августа 2019 г. Фото: AP Photo/John Raoux
Старт ракеты Falcon 9 с израильским коммерческим спутником связи Amos-17, 6 августа 2019 г. Фото: AP Photo/John Raoux

Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9. Старт состоялся на базе американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде в 19:23 по времени Восточного побережья США.

Запущенный с Байконура спутник Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Ракета должна вывести на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Он станет самым современным спутником, обслуживающим Африку, пишет ТАСС. Его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи.

Amos-17 должен заменить запущенный в 2011-м году Amos-5, связь с которым был потеряна четыре года назад, сообщает РИА Новости. Новый спутник проведет на земной орбите более 20 лет.

В мире США Общество Космос
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