Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером

Валерий Газзаев в составе московского "Динамо" (в темной форме). 1979 год. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Нападающему "Локомотива" и сборной СССР Валерию Газзаеву в 1977 году предлагали перейти в один из турецких клубов, но он от трансфера отказался. Об этом рассказал сам нынешний депутат Госдумы.

Приглашение Газзаев получил в ходе турне "Локомотива" в Стамбул, где "железнодорожники" проводили товарищеские матчи с "Галатасараем", "Фенербахче", "Бурсаспором" и "Трабзонспором".

- После одной из игр представители клуба приехали к нам на базу в Стамбуле: "Вот лежит контракт на полтора миллиона долларов, через эту калитку выйдете, там машина стоит, сядете - и вопрос закрыт", - вспоминает в интервью "Вечерней Москве" известный в прошлом футболист и тренер.

Он отметил, что конверт в руки не брали и убедиться в щедрости скаутов не захотел.

- Думал о родителях и о братьях. Только женился год назад. И ответил: "Это исключено и невозможно". И по сей день ни о чем не жалею, - подчеркнул Газзаев.

Он добавил, что в его бытность футболистом многие советские звезды имели возможность перебраться на Запад, но "никто этого не сделал".

- Потому что воспитание было другое. Любовь к своей стране, любовь к своей семье, друзьям, - отметил Газзаев.

Напомним, что первым советским легионером считается форвард Анатолий Зинченко. В 1980 году он перешел из ленинградского "Зенита" в венский "Рапид".