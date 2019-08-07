ВЦИОМ обнаружил снижение числа россиян с кредитами

Непогашенные кредиты есть у 51 процента россиян. При этом доля граждан с ссудами сократилась за два года на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

72 процента респондентов в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. Среди опрошенных от 35 до 44 лет таковых 63 процента. Самыми незакредитованными возрастными группами оказались граждане старше 60 лет (непогашенный кредит есть у 31 процента) и от 18 до 24 лет (37 процентов).

84 процента респондентов заявили, что в ближайшие полгода не планируют брать кредиты. Те же, кто готовятся это сделать, возьмут ипотеку (5 процентов), кредит на ремонт квартиры (4 процента) и покупку автомобиля (3 процента).

По данным ВЦИОМ, за последние два года заметнее всего снизилась закредитованность в возрастной группе от 18 до 24 лет. В 2017 году о непогашенных кредитах говорили 66 процентов из них, в 2019 - 37 процентов. На 11 процентных пунктов (до 31 процента) упала доля таких респондентов в возрасте от 60 лет. В других возрастных группах отмечены либо небольшое снижение, либо небольшой рост.