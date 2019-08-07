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07.08.2019 20:50
Рубрика: Спорт

Постелят ковер

VI Кубок Президента по самбо примет Северная Ирландия
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Несмотря на непростые отношения между Россией и Соединенным Королевством Великобритании и Cеверной Ирландии, набравший популярность Кубок Президента будет разыгран уже в шестой раз. Турнир примет, как и в прошлом году, город Баллимина, что недалеко от североирландской столицы Белфаста. Организатор - Ассоциация самбо Британского Содружества, а партнеры - Британская федерация самбо и Международная федерация по этому получившему олимпийское признание виду спорта.
За Кубок Президента в сентябре поспорят восемь команд. Неизменные победители турнира - россияне. Фото: РИА Новости За Кубок Президента в сентябре поспорят восемь команд. Неизменные победители турнира - россияне. Фото: РИА Новости
За Кубок Президента в сентябре поспорят восемь команд. Неизменные победители турнира - россияне. Фото: РИА Новости

За тяжеленный Кубок, изготовленный питерскими ювелирами, 20 и 21 сентября поспорят восемь команд, среди которых и хозяева соревнований, и неизменные победители - россияне. К ним присоединятся и другие сборные, получившие лестные персональные приглашения от устроителей.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Первой чемпионкой Евроигр по самбо стала россиянка Елена Бондарева

В каждой команде по семь самбистов - пять мужчин, которые борются в категориях от 72 килограммов и свыше 100, и две женщины.

Вот уже несколько лет в рамках Кубка Президента проходит и розыгрыш Большого Шлема, естественно, только среди мужчин в трех весовых категориях. Победители будут награждены "Поясом чемпиона".

Кубок Президента прижился в Великобритании и будет разыгран уже в шестой раз

Баллимина - это тоже столица. Но только района Баллимина в графстве Антрим. В 2018 году здесь радушно встретили всех участников Кубка. Со столицей России городок роднит то, что он, 28-тысячный, находится на одной широте с Москвой.

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