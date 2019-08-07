VI Кубок Президента по самбо примет Северная Ирландия

Несмотря на непростые отношения между Россией и Соединенным Королевством Великобритании и Cеверной Ирландии, набравший популярность Кубок Президента будет разыгран уже в шестой раз. Турнир примет, как и в прошлом году, город Баллимина, что недалеко от североирландской столицы Белфаста. Организатор - Ассоциация самбо Британского Содружества, а партнеры - Британская федерация самбо и Международная федерация по этому получившему олимпийское признание виду спорта.

За тяжеленный Кубок, изготовленный питерскими ювелирами, 20 и 21 сентября поспорят восемь команд, среди которых и хозяева соревнований, и неизменные победители - россияне. К ним присоединятся и другие сборные, получившие лестные персональные приглашения от устроителей.

В каждой команде по семь самбистов - пять мужчин, которые борются в категориях от 72 килограммов и свыше 100, и две женщины.

Вот уже несколько лет в рамках Кубка Президента проходит и розыгрыш Большого Шлема, естественно, только среди мужчин в трех весовых категориях. Победители будут награждены "Поясом чемпиона".

Кубок Президента прижился в Великобритании и будет разыгран уже в шестой раз

Баллимина - это тоже столица. Но только района Баллимина в графстве Антрим. В 2018 году здесь радушно встретили всех участников Кубка. Со столицей России городок роднит то, что он, 28-тысячный, находится на одной широте с Москвой.