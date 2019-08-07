Видео: Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке

В Минском зоопарке родилась двойня зубрят. Оба маленьких самца чувствуют себя хорошо, сообщили в учреждении.

"Зубрята временно проживают в вольере благородного оленя, напротив контактной площадки. Рождение сразу двух зубрят - явление очень редкое. Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню. Поздний срок беременности пришелся на жаркую пору, поэтому самке было тяжело. Обеспокоенные сотрудники зоопарка старались помочь будущей маме: часто поливали вольер, обеспечивали своих подопечных свежим веточным кормом, поливали водой и саму Мулатку. Но все опасения оказались напрасны: роды прошли успешно", - рассказали в зоопарке.

В учреждении добавили: "малыши ведут себя, как и положено всем здоровым деткам - прыгают, брыкаются, гарцуют по вольеру, даже шутливо бодаются с мамой, с любопытством исследуют такой новый и необычный для них мир".