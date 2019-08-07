Время покупать. Xiaomi и Huawei снизили цены на смартфоны

В преддверии выхода новых моделей смартфонов два главных китайских производителя мобильных устройств, Xiaomi и Huawei, снижают цены на свою продукцию.

Удешевление затронуло рынки Китая и Индии, что неизбежно приведет к падению цен на девайсы на крупных торговых площадках, таких как AliExpess.

Так, бюджетный флагман Redmi Note 7 (китайская версия) в модификации 4/64 гигабайта официально упал в цене до 999 юаней (около 9300 рублей), пишет GizChina. Именно за такую цену его можно купить на AliExpess в магазине Xiaomi Mall.

Redmi Note 7 с глобальной прошивкой и тем же объемом памяти стоит на AlExpess от 11 тысяч рублей, однако с выходом "восьмерки" цены, скорее всего, будут снижаться.

Тем временем падают цены на флагманы Huawei - P30 и P30 Pro, пишет ITHome. Базовая версия флагмана теперь стоит в Китае от 3688 юаней (чуть больше 34 тысяч рублей), в России ее официальная цена - 39990 рублей. "Прошка" на китайском рынке упала в цене до 4988 юаней (около 46400 рублей), в то время как в России за нее пока еще просят 59990 рублей.

Однако на том же AliExperess купить P30 Pro можно уже за 51-52 тысячи рублей, а обычный P30 продают за 36-37 тысяч. С выходом новых Huawei Mate 30 с суперкамерами цены должны снизиться.

Кроме того, продавцы в Индии снижают цены на Pocophone F1. Так, версия с 6/128 гигабайтами памяти продается там за 18999 рупий (17500 рублей). Неизвестно, будет ли выпущена модель-преемник, или же место бюджетного флагмана займет 64-мегапиксельный Redmi Note 8. Его презентация, как ожидается, состоится 7 августа.