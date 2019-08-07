Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4298; 2018, N 1, ст. 70; N 27, ст. 3943) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20) технология - совокупность выраженных в объективной форме результатов интеллектуальной деятельности, которая может служить технологической основой для производства промышленной продукции определенного вида и включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин либо другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с разделом VII Гражданского кодекса Российской Федерации, и результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране в соответствии с разделом VII Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе технические данные и другую информацию;

21) единый технологический процесс - совокупность научно и практически обоснованных производственных и технологических операций, необходимых для производства одного или одновременно нескольких видов промышленной продукции, определенных на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.";

2) в статье 6:

а) в части 1:

в пункте 3 слова "до 2025 года" и слова ", а также порядок формирования и ведения перечня этих инвестиционных проектов" исключить;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6) утверждает порядок заключения, изменения, расторжения специальных инвестиционных контрактов;

7) утверждает перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - перечень современных технологий), с указанием требований к таким технологиям и (или) основным техническим характеристикам промышленной продукции, которая может быть произведена с применением таких технологий, порядок формирования и актуализации перечня современных технологий, а также перечень российских научных организаций, организаций - участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, имеющих право давать заключения, подтверждающие возможность производства на основе таких технологий промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне, и содержащие описание требований к таким технологиям и (или) основным техническим характеристикам этой промышленной продукции (далее - перечень организаций);";

дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:

"71) утверждает требования к структуре, содержанию, порядку подготовки сводного отчета о результатах инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии со специальными инвестиционными контрактами;

72) утверждает порядок контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам, а также формы отчетов о выполнении указанных обязательств;

73) утверждает порядок ведения реестра специальных инвестиционных контрактов, состав сведений, включаемых в него, в том числе порядок предоставления информации для ее включения в реестр специальных инвестиционных контрактов;";

б) в части 3:

пункт 2 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) осуществляет подготовку и представление в Правительство Российской Федерации сводного отчета о результатах инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии со специальными инвестиционными контрактами;

9) осуществляет ведение реестра специальных инвестиционных контрактов.";

3) в части 4 статьи 10 слова ", в том числе тем из указанных субъектов, которые реализуют инвестиционные проекты, включенные в перечень, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона" исключить;

4) статью 11 дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Государственные фонды развития промышленности, созданные Российской Федерацией, имеют право предоставлять информационно-аналитическую поддержку федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, и субъектам деятельности в сфере промышленности по вопросам заключения, изменения, расторжения специальных инвестиционных контрактов, а также контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам.";

5) в статье 14:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Создание, эксплуатация и совершенствование государственной информационной системы промышленности обеспечиваются уполномоченным органом, который является оператором государственной информационной системы промышленности. Уполномоченный орган имеет право передать функции оператора государственной информационной системы промышленности государственному фонду развития промышленности, часть полномочий и функций учредителя которого передана Правительством Российской Федерации уполномоченному органу. В целях эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности (за исключением случая, если функции оператора государственной информационной системы промышленности переданы указанному государственному фонду развития промышленности) уполномоченный орган вправе привлекать иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

б) часть 4 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) о заключении, об изменении, о расторжении и о прекращении действия специальных инвестиционных контрактов, а также о результатах контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам.";

в) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Государственная информационная система промышленности используется для информационного взаимодействия лиц, указанных в статьях 181 и 185 настоящего Федерального закона, при заключении, изменении, расторжении и прекращении действия специальных инвестиционных контрактов, а также при осуществлении контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам.";

6) дополнить главой 21 следующего содержания:

"Глава 21. Специальный инвестиционный контракт

Статья 181. Предмет и стороны специального инвестиционного контракта

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона - инвестор в предусмотренный этим контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению технологии, указанной в частях 2, 3 настоящей статьи, в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанной технологии на территории Российской Федерации, и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации, и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации (далее - проект), вложив в проект собственные и (или) привлеченные средства, а другая сторона - совместно Российская Федерация, и субъект Российской Федерации, и муниципальное образование в пределах своих полномочий в течение срока действия специального инвестиционного контракта обязуются обеспечивать стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом осуществляются внедрение или разработка и внедрение технологии, применение которой для осуществления производственных и технологических операций на территории Российской Федерации, и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации, и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации позволяет осуществлять производство промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне, в случае включения такой технологии в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень современных технологий.

3. Перечень современных технологий формируется и актуализируется Правительством Российской Федерации в установленном им порядке на основании предложений уполномоченного органа, сформированных с привлечением федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, субъектов деятельности в сфере промышленности и (или) их объединений.

4. К предложению уполномоченного органа о включении технологии в перечень современных технологий прилагается заключение включенных в перечень организаций российской научной организации, или организации - участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", или организации, входящей в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, подтверждающее возможность производства на основе данной технологии промышленной продукции, которая конкурентоспособна на мировом уровне, и содержащее описание требований к таким технологиям и (или) основным техническим характеристикам соответствующей промышленной продукции.

5. В описании каждого вида технологий в перечне современных технологий должна содержаться в том числе информация об обязательности или о необязательности включения в специальный инвестиционный контракт, заключаемый в целях внедрения или разработки и внедрения соответствующей современной технологии, обязанности инвестора, предусмотренной пунктом 4 части 5 статьи 182 настоящего Федерального закона.

6. При заключении специального инвестиционного контракта от имени Российской Федерации действуют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности.

7. При заключении специального инвестиционного контракта от имени субъекта Российской Федерации действует высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

8. При заключении специального инвестиционного контракта от имени муниципального образования действует глава муниципального образования.

Статья 182. Содержание специального инвестиционного контракта

1. Специальный инвестиционный контракт заключается в отношении проектов, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, актами Правительства Российской Федерации, с победителем или победителями конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта, определенными в соответствии с частью 6 статьи 183 настоящего Федерального закона, либо с лицом, определенным в соответствии с частью 15 статьи 183 настоящего Федерального закона.

2. Специальные инвестиционные контракты в соответствии с настоящим Федеральным законом заключаются не позднее 31 декабря 2030 года.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок не более чем пятнадцать лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым не превышает пятьдесят миллиардов рублей (без учета налога на добавленную стоимость), или не более чем двадцать лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым превышает пятьдесят миллиардов рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

4. В случае, если в отношении инвестора на день заключения специального инвестиционного контракта иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза установлены односторонние меры ограничительного характера, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, срок действия такого специального инвестиционного контракта по решению Правительства Российской Федерации подлежит продлению на срок, в течение которого в отношении инвестора действуют указанные односторонние меры ограничительного характера.

5. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом инвестор обязуется:

1) вложить в проект инвестиции в установленном специальным инвестиционным контрактом объеме и в соответствии с установленным специальным инвестиционным контрактом графиком;

2) разработать технологию из числа технологий, включенных в перечень современных технологий, и внедрить такую технологию (создать на ее основе серийное производство промышленной продукции) или получить исключительное право либо право использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав технологии, включенной в перечень современных технологий, и внедрить такую технологию;

3) обеспечить на дату заключения специального инвестиционного контракта или на установленную специальным инвестиционным контрактом дату наличие у инвестора исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или права использовать результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав технологии, включенной в перечень современных технологий, для серийного производства промышленной продукции на основе указанной технологии;

4) обеспечить наличие у инвестора права создавать результаты интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологии, включенной в перечень современных технологий, получено инвестором, а также права получать патенты (свидетельства) на созданные результаты интеллектуальной деятельности (если обязательность включения в специальный инвестиционный контракт данной обязанности инвестора предусмотрена актом Правительства Российской Федерации, указанным в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона);

5) реализовать проект, указанный в специальном инвестиционном контракте, в целях осуществления на территории Российской Федерации, и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации, и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации указанных в специальном инвестиционном контракте производственных и (или) технологических операций по производству промышленной продукции на основе современной технологии в объеме, предусмотренном заявкой инвестора на участие в конкурсном отборе или предложением инвестора о заключении специального инвестиционного контракта, поданным в случае, указанном в пункте 1 части 15 статьи 183 настоящего Федерального закона;

6) обеспечить достижение установленных специальным инвестиционным контрактом итоговых показателей, включая:

а) объем произведенной и объем реализованной промышленной продукции (в количественном и денежном выражении);

б) минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, которые будут уплачены инвестором с учетом применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

в) количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта;

7) осуществлять обособленный управленческий учет доходов и расходов, полученных и понесенных при реализации проекта в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, а также имущества и имущественных прав, приобретенных при реализации проекта в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в случае осуществления инвестором иной приносящей доход деятельности наряду с деятельностью по реализации проекта.

6. Специальный инвестиционный контракт должен содержать перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых в отношении инвестора в течение срока действия специального инвестиционного контракта при условии выполнения инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту.

7. Обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по применению мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, прекращаются, если определенный в соответствии с методикой, указанной в пункте 8 части 2 статьи 183 настоящего Федерального закона, совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, превысил пятьдесят процентов от общего объема капитальных вложений в проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом, с даты этого превышения.

8. Перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, которыми инвестор вправе воспользоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами независимо от заключения специального инвестиционного контракта, не подлежит включению в специальный инвестиционный контракт.

9. Специальный инвестиционный контракт наряду с условиями, установленными частями 1 - 3, 5 и 6 настоящей статьи, должен включать в себя:

1) ответственность сторон за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств, принятых в соответствии со специальным инвестиционным контрактом;

2) основания для изменения и расторжения специального инвестиционного контракта.

10. Специальный инвестиционный контракт может включать в себя иные условия, которые стороны определят как существенные.

11. К специальному инвестиционному контракту применяются общие положения об обязательствах и о договоре, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Статья 183. Порядок заключения, изменения, расторжения и прекращения действия специального инвестиционного контракта

1. Специальный инвестиционный контракт заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по результатам проведения открытого или закрытого конкурсного отбора, за исключением случаев, установленных частью 15 настоящей статьи.

2. Порядок заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, установленный актом Правительства Российской Федерации, предусматривает:

1) требования к проектам, в отношении которых могут быть заключены специальные инвестиционные контракты;

2) порядок принятия федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, решений о проведении конкурсных отборов на право заключения специальных инвестиционных контрактов и порядок утверждения указанными федеральными органами исполнительной власти документации о проведении конкурсного отбора;

3) порядок проведения открытых и закрытых конкурсных отборов и порядок заключения специальных инвестиционных контрактов без проведения конкурсных отборов в случаях, установленных частью 15 настоящей статьи;

4) порядок формирования и деятельности комиссии по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов (далее - комиссия), состав которой утверждается актом Правительства Российской Федерации;

5) методику оценки заявок на участие в конкурсных отборах на право заключения специальных инвестиционных контрактов по критериям, установленным частью 6 настоящей статьи;

6) особенности заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, в результате реализации которых иностранным инвестором или группой лиц устанавливается контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) приобретаются иные права в отношении такого общества, требующие предварительного согласования в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";

7) порядок изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов;

8) методику расчета совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом;

9) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

3. Специальный инвестиционный контракт может быть заключен при условии, что на дату его заключения в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, являющегося стороной специального инвестиционного контракта, определены меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт, и порядок их применения.

4. Открытый конкурсный отбор на право заключения специального инвестиционного контракта проводится по инициативе:

1) Российской Федерации;

2) Российской Федерации совместно с субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием;

3) инвестора.

5. Закрытый конкурсный отбор на право заключения специального инвестиционного контракта проводится при реализации проектов по разработке или внедрению технологий военного, специального или двойного назначения в целях освоения на их основе серийного производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

6. Победителями конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта могут быть признаны один или несколько участников такого конкурсного отбора, чьи заявки были признаны комиссией лучшими в результате их оценки заявок по методике, указанной в пункте 5 части 2 настоящей статьи, на основании следующих критериев:

1) срок внедрения современной технологии, который определяется как период с момента заключения специального инвестиционного контракта до момента производства первой партии промышленной продукции на основе этой технологии;

2) объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия специального инвестиционного контракта;

3) технологический уровень локализации производства промышленной продукции с применением технологии, включенной в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень современных технологий.

7. При проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта по инициативе Российской Федерации в документации о проведении конкурсного отбора определяется вид промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации проекта, а также могут определяться результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации и которые подлежат внедрению в ходе реализации проекта. Участники конкурсного отбора обязаны до подачи заявок на участие в конкурсном отборе согласовать с субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием место производства данной промышленной продукции и представить сведения об этом согласовании в составе заявки на участие в конкурсном отборе.

8. При проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта по инициативе Российской Федерации совместно с субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием в документации о проведении конкурсного отбора определяются вид промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации проекта, и место производства промышленной продукции, а также могут определяться результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации и которые подлежат внедрению в ходе реализации проекта.

9. При проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта по инициативе инвестора в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, инвестор направляет предложение о заключении специального инвестиционного контракта по форме, установленной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, с предоставлением сведений о согласовании субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием места производства промышленной продукции. В предложении инвестора о заключении специального инвестиционного контракта могут содержаться сведения о результатах интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации и которые подлежат внедрению в ходе реализации проекта.

10. Предложение инвестора о заключении специального инвестиционного контракта рассматривается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, в порядке, установленном актом Правительства Российской Федерации, указанным в части 2 настоящей статьи. По результатам такого рассмотрения федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, принимает решение о проведении конкурсного отбора либо решение об отказе в проведении конкурсного отбора.

11. Решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, об отказе в проведении конкурсного отбора или нарушение порядка проведения закрытых и открытых конкурсных отборов и порядка заключения специальных инвестиционных контрактов без проведения конкурсных отборов может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня получения инвестором отказа в проведении конкурсного отбора либо со дня завершения конкурсного отбора или заключения специального инвестиционного контракта без проведения конкурсного отбора.

12. В случае, если отказ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, в проведении конкурсного отбора по инициативе инвестора признан судом недействительным в связи с нарушением установленного актом Правительства Российской Федерации порядка принятия таким федеральным органом исполнительной власти решения о проведении конкурсного отбора, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, обязан провести конкурсный отбор в соответствии с настоящим Федеральным законом и актом Правительства Российской Федерации, указанным в части 2 настоящей статьи.

13. Признание судом конкурсного отбора недействительным в связи с нарушением настоящего Федерального закона, акта Правительства Российской Федерации, указанного в части 2 настоящей статьи, и положений документации о проведении конкурсного отбора влечет за собой недействительность специального инвестиционного контракта и применение последствий, предусмотренных статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. Специальный инвестиционный контракт не может быть заключен в случаях, если:

1) технология, на основе которой планируется осуществление производства промышленной продукции, не включена в перечень современных технологий;

2) проект не соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом или актом Правительства Российской Федерации;

3) объем капитальных вложений, запланированных в ходе выполнения специального инвестиционного контракта, меньше совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.

15. Специальный инвестиционный контракт заключается без проведения конкурсного отбора в следующих случаях:

1) при наличии решения Президента Российской Федерации о заключении специального инвестиционного контракта в целях реализации проекта, имеющего стратегическое значение для развития экономики Российской Федерации или обеспечения национальной безопасности, на условиях, предложенных инвестором и соответствующих настоящему Федеральному закону;

2) если при проведении конкурсного отбора была подана только одна заявка, соответствующая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, актом Правительства Российской Федерации и документацией о проведении конкурсного отбора.

16. В случае, указанном в пункте 1 части 15 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующей отрасли промышленности, обеспечивает заключение и заключает специальный инвестиционный контракт.

17. Специальный инвестиционный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

18. Со стороны Российской Федерации, и субъекта Российской Федерации, и муниципального образования решение о необходимости изменения или расторжения специального инвестиционного контракта принимает комиссия в порядке, установленном актом Правительства Российской Федерации, указанным в части 2 настоящей статьи.

19. Специальный инвестиционный контракт прекращается с даты истечения срока его действия, установленного в специальном инвестиционном контракте.

20. Сведения о заключении, об изменении, о расторжении и о прекращении действия специальных инвестиционных контрактов подлежат внесению в реестр специальных инвестиционных контрактов уполномоченным органом, осуществляющим ведение такого реестра.

Статья 184. Стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора

1. С даты заключения специального инвестиционного контракта и в течение срока его действия в отношении инвестора не применяются законодательные акты и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации (за исключением законодательных актов, принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и (или) международных договоров Российской Федерации и актов, составляющих право Евразийского экономического союза), которые вступили в силу после даты заключения специального инвестиционного контракта и которые вводят ограничения и (или) запреты на реализацию прав, приобретенных или осуществляемых инвестором в целях выполнения специального инвестиционного контракта, при условии, что специальный порядок применения к инвестору положений нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения был предусмотрен законодательством Российской Федерации на дату заключения специального инвестиционного контракта.

2. Порядок применения к инвестору положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3. Положения актов законодательства о налогах и сборах применяются в отношении инвесторов в части правоотношений, связанных с выполнением специальных инвестиционных контрактов, с учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах.

4. Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, обеспечивающие стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора, заключившего специальный инвестиционный контракт, действуют в отношении инвестора с даты заключения специального инвестиционного контракта.

5. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на законодательные акты и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, принимаемые в целях защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 185. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам

1. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и предусматривающем осуществление документарных проверок (проверок документов, представленных инвесторами, по месту нахождения указанных органов государственной власти) и выездных проверок (проверок по месту осуществления технологических и производственных операций по производству промышленной продукции) выполнения инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам.

2. Уполномоченный орган ежегодно представляет в Правительство Российской Федерации сводный отчет о результатах проектов, реализуемых в соответствии со специальными инвестиционными контрактами.

Статья 186. Ответственность сторон специального инвестиционного контракта

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту стороны несут ответственность в виде возмещения реального ущерба и уплаты штрафов в соответствии с положениями настоящего Федерального закона и специального инвестиционного контракта. Упущенная выгода в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по специальному инвестиционному контракту возмещению сторонам специального инвестиционного контракта не подлежит.

2. Ответственность инвестора, установленная частью 1 настоящей статьи, ограничена совокупной стоимостью примененных к нему мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

3. В случае, если в соответствии с законодательством о налогах и сборах инвестор обязан уплатить в бюджет сумму налога, не уплаченную им в связи с применением пониженных налоговых ставок, предусмотренных указанным законодательством для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, или возвратить в доход бюджета бюджетной системы Российской Федерации средства предоставленной субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, суммы указанных налога и (или) субсидии уплачиваются либо возвращаются в соответствии с законодательством о налогах и сборах или бюджетным законодательством Российской Федерации и исключаются из суммы реального ущерба, возмещаемого инвестором за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту.

4. В случае неприменения Российской Федерацией, и (или) субъектом Российской Федерации, и (или) муниципальным образованием к инвестору предусмотренных специальным инвестиционным контрактом мер стимулирования деятельности в сфере промышленности инвестор в судебном порядке вправе расторгнуть специальный инвестиционный контракт и потребовать возмещения причиненного в результате этого реального ущерба в порядке, установленном специальным инвестиционным контрактом.

5. В случае совместного причинения ущерба Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование обязаны возместить реальный ущерб соразмерно доле каждого в невыполненном обязательстве по применению предусмотренных специальным инвестиционным контрактом мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, если иное не установлено специальным инвестиционным контрактом.

6. В случае необеспечения Российской Федерацией, и (или) субъектом Российской Федерации, и (или) муниципальным образованием предусмотренной частями 1 и 2 статьи 184 настоящего Федерального закона стабильности условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора, применимых к проекту, реализуемому в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, Российская Федерация, и (или) субъект Российской Федерации, и (или) муниципальное образование возмещают инвестору причиненный реальный ущерб за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта.

7. Не полученные в связи с необеспечением стабильности условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора доходы (упущенная выгода) возмещению не подлежат.

8. В случае невыполнения инвестором обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 182 настоящего Федерального закона, в объеме менее чем пятьдесят процентов или невыполнения инвестором обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом в соответствии с пунктами 5 - 7 части 5 статьи 182 настоящего Федерального закона, по причинам, несвязанным с невыполнением Российской Федерацией, и (или) субъектом Российской Федерации, и (или) муниципальным образованием обязательств по применению предусмотренных специальным инвестиционным контрактом мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, инвестор обязан уплатить штраф в размере и в порядке, которые установлены специальным инвестиционным контрактом по требованию Российской Федерации, и (или) субъекта Российской Федерации, и (или) муниципального образования.

9. В случае невыполнения инвестором обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 182 настоящего Федерального закона, в объеме пятьдесят процентов и более или невыполнения обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом в соответствии с пунктами 2 и 3 части 5 статьи 182 настоящего Федерального закона, по причинам, не связанным с невыполнением Российской Федерацией, и (или) субъектом Российской Федерации, и (или) муниципальным образованием обязательств по применению предусмотренных специальным инвестиционным контрактом мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, Российская Федерация, и (или) субъект Российской Федерации, и (или) муниципальное образование вправе отказаться во внесудебном порядке от выполнения специального инвестиционного контракта и потребовать возмещения инвестором реального ущерба.

10. Наличие требований налогового органа и (или) таможенного органа об уплате инвестором налогов, сборов, страховых взносов, таможенных пошлин, пеней, процентов и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и сборах и (или) международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании не признается нарушением условий специального инвестиционного контракта. В случае предъявления Российской Федерацией, и (или) субъектом Российской Федерации, и (или) муниципальным образованием к инвестору требований о возмещении реального ущерба в связи с нарушением им обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, из общей суммы ущерба исключается сумма налогов, сборов, страховых взносов, таможенных пошлин, пеней, процентов и штрафов, уплаченная и (или) подлежащая уплате инвестором по требованию налогового органа и (или) таможенного органа в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и сборах и (или) международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании на момент предъявления требования о возмещении реального ущерба.

11. Российская Федерация, и (или) субъект Российской Федерации, и (или) муниципальное образование во внесудебном порядке вправе отказаться от выполнения специального инвестиционного контракта без возмещения реального ущерба инвестору в случае, если арбитражным судом принято решение о признании инвестора несостоятельным (банкротом).

12. Если иное не установлено условиями специального инвестиционного контракта, специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон в судебном порядке без применения мер ответственности, установленных специальным инвестиционным контрактом и (или) настоящим Федеральным законом, в случае невозможности выполнения обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в связи с введением ухудшающих условия реализации проекта торговых ограничений, мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, запретов и ограничений в отношении внешнеторговой деятельности, новых процедур таможенного контроля при ввозе товаров для реализации проекта в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, иных мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, резидентов Российской Федерации иностранными государствами, государственными объединениями, и (или) союзами, и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств либо государственных объединений и (или) союзов и мер ограничительного характера, введенных Российской Федерацией в отношении иностранных государств, государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств либо государственных объединений и (или) союзов.".

Статья 2

1. Специальные инвестиционные контракты, заключенные с участием Российской Федерации и действующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свое действие и подлежат автоматическому включению уполномоченным органом в реестр, предусмотренный частью 20 статьи 183 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

2. Изменение и расторжение специальных инвестиционных контрактов, заключенных с участием Российской Федерации и действующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляются в порядке, действовавшем на день заключения таких специальных инвестиционных контрактов.

3. В случае, если в отношении инвестора и (или) иных лиц, указанных в заключенном с участием Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона специальном инвестиционном контракте, на день заключения специального инвестиционного контракта иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза были установлены односторонние меры ограничительного характера, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, заключение новых специальных инвестиционных контрактов в целях создания и (или) модернизации и освоения производства промышленной продукции, указанной в ранее заключенном специальном инвестиционном контракте, с такими инвесторами и (или) иными лицами, указанными в специальном инвестиционном контракте, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации на основаниях и в порядке, которые действовали на день вступления в силу ранее заключенного специального инвестиционного контракта.

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона статья 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" применяется только к отношениям, возникающим при заключении, изменении, расторжении специальных инвестиционных контрактов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.

5. Специальные инвестиционные контракты, заключенные без участия Российской Федерации и действующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свое действие в соответствии с условиями этих специальных инвестиционных контрактов.

Президент Российской Федерации В. Путин