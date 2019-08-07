Житель Бельгии случайно купил подлинник Рембрандта за 500 евро

Житель Бельгии приобрел подлинник Рембрандта и узнал об этом спустя десять лет совершенно случайно. За шедевр великого голландского художника он отдал смешные 500 евро, сообщает The Brussels Times.

Купить полотно нынешнему владельцу предложил случайный знакомый, у которого были долги. Бельгиец решил выручить его и приобрел живопись, уверенный в том, что это обычная подделка.

Внимание на картину (предположительно это "Портрет Иисуса") обратил друг удачливого покупателя и уговорил показать ее специалистам. Экспертиза выявила, что портрет действительно принадлежит кисти Рембрандта и может стоить до 30 миллионов евро.

Интересно, что все эти годы полотно висело в баре, который держал ни о чем не подозревающий владелец шедевра. Заведение несколько раз пытались ограбить, но связи с картиной в этом не видели. Сейчас портрет хранится в банке.