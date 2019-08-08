Абэ возглавит японскую делегацию на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возглавит делегацию своей страны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

"В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график", - заявил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Глава японской дипмиссии накануне провел встречу

Советник президента РФ Антон Кобяков накануне обсудил с главой японской дипмиссии некоторые вопрос подготовки к предстоящему событию. Российский представитель в свою очередь отметил, что Япония не только принимает самое активное участие в работе ВЭФ, но и выступает его соорганизатором, говорится на официальном сайте форума.

На сегодняшний момент свое участие в ВЭФ подтвердили более 130 представителей японского бизнеса.