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8 августа 2019 г.

Указ главы Республики Адыгея от 8 августа 2019 года № 87 "О выходном дне"

Дата подписания 8 августа 2019 г.
Опубликован 8 августа 2019 г.

В соответствии с пунктом 13.1 части 2 статьи 3 Закона Республики Адыгея "О Главе Республики Адыгея" и в целях создания благоприятных условий для празднования религиозного праздника Курбан-Байрам, учитывая ходатайство Централизованной религиозной организации духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, постановляю:

1. Определить, что в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея 12 августа 2019 года является выходным днем.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, иным органам власти, руководителям организаций независимо от форм собственности принять меры по предоставлению работникам выходного дня 12 августа 2019 года в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов

 

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