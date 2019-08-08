"Аэрофлот" улучшил позиции в рейтинге крупнейших авиакомпаний мира

Группа "Аэрофлот" заняла 17-е место в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку. Свой выбор сделали пассажиры, а результат зафиксировал в свежем рейтинге авторитетный американский ресурс Air Transport World, назвавший "Аэрофлот" в списке двадцати пяти наиболее популярных крупнейших авиаперевозчиков по результатам 2018 года. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим рейтингом Air Transport World, Группа улучшила позиции и поднялась на две строчки выше - с 19-го на 17-е место.

Группа "Аэрофлот" подтвердила также свои лидирующие позиции в Европе - компания третий год подряд удерживает 5-е место по пассажиропотоку среди традиционных перевозчиков.

Ведущий российский авиационный холдинг вошел в число глобальных лидеров по целому ряду критериев. Группа "Аэрофлот" показала 15-й результат в мире по пассажирообороту. Это один из ключевых производственных показателей, который характеризует фактическое использование пассажирских провозных емкостей. Кроме того, Группа вошла в мировой топ-25 по операционным доходам.

Группа "Аэрофлот" показала 15-й результат в мире по пассажирообороту

Рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого ресурса - британского Airline Business. Это издание по результатам 2018 года поместило Группу "Аэрофлот" на 18-е место в мире по пассажиропотоку (плюс 2 позиции к рейтингу, опубликованному годом ранее) и на 16-е - по пассажирообороту.

Глобальная авиация - одна из самых конкурентных сфер международного бизнеса. И то, что Группа "Аэрофлот" ежегодно улучшает свои позиции среди лидеров, является свидетельством высокого профессионализма, динамичного развития компании в сложнейших условиях меняющегося рынка пассажирских авиаперевозок.

О прогрессе российского авиахолдинга свидетельствуют ключевые отраслевые рейтинги. Прочное присутствие Группы "Аэрофлот" в топ-20 авиаперевозчиков мира - залог реализации ее амбициозной Стратегии развития до 2023 года. В 2018 году 55,7 миллиона человек воспользовались услугами "Аэрофлота". Теперь перед ним стоит задача перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда ведущий российский авиаперевозчик отметит свое 100-летие.