Академик РАН Баграт Алекян: "Отказные" сердечники обретают право на жизнь

Проблема лечения тяжелейших сочетанных заболеваний коронарных артерий, питающих сердце, и сосудов, питающих головной мозг, пока нигде в мире не решена. В основном удается избавить пациентов от этих недугов с помощью так называемых открытых и эндоваскулярных операций. Но - в отдельности. То есть или оперируют сердце, или внутреннюю сонную артерию. Успешно? Не всегда. О современных подходах к решению важнейшей проблемы сочетанного лечения коронарных и сонных артерий обозреватель "РГ" беседует с заместителем директора по науке Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России академиком РАН Багратом Алекяном.

Баграт Гегамович, вы главный рентгенэндоваскулярный хирург Минздрава России и один из ведущих специалистов в этой области. Не сегодня и не вчера начали оперировать пациентов, которым ранее просто отказывали в помощи. По той совсем не простой причине, что трудно преодолеть высокий хирургический риск. Ведь речь о тех, кто одновременно страдает болезнями, приводящими к инфаркту и инсульту.

Баграт Алекян: Это тяжелейшие пациенты. Не стану приводить проценты летальности при подобных ситуациях. Скажу лишь, что кардиохирурги отказываются проводить таким пациентам операции шунтирования коронарных артерий, потому что при этом возможен ишемический инсульт. А сосудистые хирурги, которые оперируют на сонной артерии, боятся ввергнуть больного в острый инфаркт миокарда прямо на операционном столе.

Операции стентирования проводятся без наркоза. Без скальпеля. После нее пациент на второй день уходит домой

Страх не всегда удерживал хирургов, однако результаты были начисто лишены оптимизма. Потому все чаще приверженцы классической хирургии отказывались от лечения таких больных. Однако вы в 1998 году впервые в стране провели операцию стентирования внутренней сонной артерии больному, страдающему тяжелейшим поражением коронарных артерий. А через неделю этому больному успешно провели операцию коронарного шунтирования сердца. У вас появились последователи?

Баграт Алекян: Конечно. Стентирование сонной артерии проводится в 200 из 360 центров страны. За последние 20 лет в стране подготовлены более 2 тысяч специалистов по эндоваскулярной хирургии. Есть оснащение, которое позволяет их проводить. И в прошлом году в России выполнено 5,3 тысячи операций стентирования внутренней сонной артерии. Много это или мало? Отвечу: явно недостаточно. И вероятнее всего в ближайшие годы их количество будет соответствовать открытым операциям на внутренней сонной артерии. Несмотря на то, что некоторые сосудистые хирурги по сей день не очень приветствуют проведение таких операций. Тут, очевидно, надо пояснить, что во всем мире пока больше приверженцев проведения открытых операций. То есть операций под общим наркозом, с разрезами, более длительным восстановительным периодом. А операции стентирования проводятся без наркоза, без скальпеля. С введением стента через бедренную артерию. После нее пациент на второй день уходит домой.

Со стентом сонной артерии разобрались. На мой взгляд, очевидно: если можно выбрать вид исцеления из двух возможных методов лечения, то лучше отдать предпочтение мало травматичному эндоваскулярному лечению. Но сразу мой любимый вопрос: если такого нет по месту жительства, то к вам в Институт Вишневского пациент с тяжелейшей патологией может попасть? В какую копеечку ему это обойдется?

Баграт Алекян: Начну с последнего. Эти операции входят в разряд высокотехнологичной медицинской помощи. Выполняются бесплатно за счет государственных квот. Наш институт каждый год выполняет много стентирований сонных артерий. У нас нет отказов в их проведении. Однако большинство людей мало знают о возможностях новейших технологий. Знали бы больше, наверное, ситуация стала иной.

К сожалению, многие пациенты, перенесшие ишемический инсульт, страдают и ишемической болезнью сердца. Половина из них нуждается в проведении коронарного стентирования или коронарного шунтирования. В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, коронарное стентирование - основной метод лечения больных с ишемической болезнью сердца. В прошлом году в стране выполнено 220 тысяч операций стентирования и 35 тысяч операций шунтирования коронарных артерий.

Если я правильно поняла: мы все-таки уходим от традиционных открытых операций. Отдаем предпочтение малотравматичным. Появляются новые возможности эффективного лечения?

Баграт Алекян: Не стану и не хочу противопоставлять эти методы. Каждый из них имеет свои показания и противопоказания. Хотя очевидно, что большинству таких тяжелейших пациентов коронарную патологию надо лечить стентированием коронарных артерий. Выбор метода за врачом и за пациентом.

А если пациент, прочтя нашу беседу, заявит врачу, что он категорически не желает, чтобы ему проводили открытую операцию? Чтобы его лечили современно?

Баграт Алекян: Очень злободневный вопрос. Сейчас столько всякой медицинской информации, что порой разобраться в ней пациенту невозможно. В нашем институте, как и в некоторых других центрах страны, создана сердечно-сосудистая команда, куда входят сердечно-сосудистый хирург, эндоваскулярный хирург и кардиолог. Решение принимает команда. В тех ситуациях, когда можно провести и открытую, и эндоваскулярную операцию, пациенту предоставляется возможность выбора.

Пациент, подобно покупателю, всегда прав?

Баграт Алекян: Прав. Это же вопрос его здоровья, жизни, наконец.

И вы его не отговариваете, даже если знаете, что он не прав?

Баграт Алекян: Отговариваем. С нами не всегда соглашаются. И тогда мы стараемся найти максимально приемлемое для данного пациента решение. Как правило, это малотравматичная эндоваскулярная операция.

Эндоваскулярная хирургия во всем мире оказалась больше всего ко двору для лечения больных, которые в зоне риска возникновения одновременно инфаркта миокарда и инсульта. Выполнение стентирования коронарных артерий позволяет использовать разные возможности лечения сонных артерий: хирургическим путем или эндоваскулярно.

Стенты чьи? Мы здесь зависим от импорта или нет?

Баграт Алекян: Для коронарных артерий - 30 процентов российские стенты. Стенты для сонной артерии, к сожалению, только импортные.

Когда-нибудь кончится импортозависимость? Или, может, в конечном итоге это дешевле, чем создавать свое производство?

Баграт Алекян: У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Мне важно, чтобы для пациентов было самое лучшее.