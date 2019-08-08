Согласитесь, вопрос, вынесенный в заголовок, почти наверняка вызовет однозначный ответ: не нужна дряхлость, не нужен рак. Не хочу стареть, не хочу страдать онкологическим заболеванием. Однако…

Американские исследователи пришли к выводу, что наши стареющие клетки утрачивают способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК. А значит, они не могут размножаться. При этом отмечается, что даже молодые клетки, в которых ученые останавливали процесс создания нуклеотидов, начинали стареть. Но самым удивительным оказалось то, что это старение защищает организм от онкозаболеваний. Почему? Да потому, считают исследователи, что поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и отмирают. Поэтому попытка просто остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток.