Американский эсминец направился в Черное море

Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

С начала текущего года американские корабли в четвертый раз заходят черноморские воды, говорится на официальном сайте Шестого флота США. Так, в июле эсминец Carney принял участие в американо-украинских учениях Sea Breeze. Всего в маневрах были задействованы суда 19 государств.

По словам командующего Шестым флотом США Лизы Франкетти, военно-морские операции американцев в Черном море с привлечением союзников способствуют созданию прочных отношений, которые необходимы для региональной стабильности.