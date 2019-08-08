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08.08.2019 10:27
Рубрика: В мире

Атамбаев анонсировал митинг у здания парламента

Текст: Александр Ленин

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рассказал о планах провести митинги у здания местного парламента в Бишкеке. Акция запланирована на вторую половину дня. Политик призвал правоохранителей не стрелять в людей.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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"Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом (здание парламента - прим. ред.), часть - к Форуму (офис Атамбаева в столице - прим. ред.). Мы вначале к Форуму пойдем часам к 16.00", - заявил политик, которого цитирует РИА Новости.

Посольство РФ в Киргизии рекомендует гражданам России, находящимся в этой стране, избегать мест проведения массовых акций. "Как обычно в таких ситуациях, предлагают и рекомендуют держаться подальше от очага, от места происшествия и избегать мест массового скопления людей", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Виктор Харченко, отметив, что на данный момент угроз безопасности россиянам в стране нет.

Cпецназ 7 августа предпринял попытку задержать экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. В результате событий пострадали как минимум 52 человека. Сообщается об одном погибшем.

В мире экс-СССР Киргизия
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