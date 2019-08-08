Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

"Его доставили в наше следственное управление. Здесь он будет допрошен", - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. В настоящий момент в селе Кой-Таш Чуйской области, где находится дом Атамбаева, правоохранители разгоняют сторонников бывшего главы государства.

Напомним, что 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего главу страны Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в его родовом селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление.

Правоохранители 8 августа оцепили населенный пункт и возобновили операцию. Атамбаев после нескольких попыток штурма самостоятельно сдался полиции.

По последним данным, в результате событий в селе Кой-Таш пострадали 85 человек. Есть информация об одном погибшем.