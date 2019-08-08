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08.08.2019 11:36
Рубрика: Спорт

"Барселона" и "Боруссия" приедут на юношеский турнир в Москву

Текст: Иван Ильин

С 20 по 25 августа в Москве пройдет III международный турнир с участием юношеских команд (игроки до 14 лет) 10 футбольных клубов Европы и Азии. В этом году состав участников Кубка ОТЛК (UTLC Cup) будет особенно мощным.

Впервые среди участников соревнований футболисты испанской "Барселоны", дортмундской "Боруссии", французского "Лиона", итальянского "Интера", московского ЦСКА и минского "Динамо". Во второй раз в гости в Россию приедут футболисты японской "Йокогамы Маринос" и китайского "Чжэузян Гринтаун". Ну а "Астана" из Казахстана, как и хозяин соревнований московский "Локомотив", поборется за кубок уже в третий раз.

Фото: fclm.ru/Александр Погребняк

Жеребьевка распределила участников на две группы. В группу А попали: "Барселона", "Локомотив", "Лион", "Чжэцзян Гринтаун" и минское "Динамо". Группа В получилась не менее представительной: "Боруссия", "Интер", ЦСКА, "Астана" и "Йокогама Маринос". 20-24 августа на "Сапсан-Арене" в Черкизове пройдут матчи группового раунда и полуфиналы, а 25-го состоится финал турнира, который пройдет на главном поле стадиона "Локомотив".

Напомним, что первыми победителями UTLC Cup летом 2017-го, когда в турнире участвовали шесть команды, были юные футболисты "Локо". Год назад за трофей боролись уже восемь клубов, и чемпионами стали представители пражской "Спарты", обыгравшие в финале "Йокогаму".

Спорт Футбол
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