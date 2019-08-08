Беларусь покажет на выставке в Сирии уникальный трактор

Глядя на элегантный вид новинки Минского тракторного завода, не сразу осознаешь, что его за внешней аккуратностью так изящно упакован двигатель до 355 л.с., а кабина, оснащенная климат-контролем, GPS-навигацией и системой охлаждения, позволяет работать и при температуре до плюс 50 градусов.

Новый трактор скоро будет представлен на 61-й Дамасской международной выставке, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября, сообщает пресс-служба выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо". Она приурочена в этом году к седьмому заседанию совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое запланировано на последние августовские дни.

Кстати, белорусские производители тяжелой индустрии приготовили солидный ассортимент продукции. МАЗ, например, продемонстрирует большегрузные автомобили, включая седельные тягачи и самосвалы повышенной проходимости.

Достойным дополнением индустриального вернисажа в столице арабской страны станут и белорусские пассажирские лифты с плавным ходом, универсальными панелями управления и индикаторами движения кабин, а также грузовые лифты с кабинами повышенной прочности и микропроцессорными станциями управления.

Отдельный раздел в Дамаске будет и у национальных фармацевтов. Лекарственные средства нового поколения для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и туберкулеза покажет предприятие "Белмедпрепараты". А научно-производственная компания "Нативита" готовит для экспозиции образцы лекарств для лечения раковых заболеваний.

Экспозиция находится в финальной стадии формирования, однако белорусские предприятия могут подать заявку на участие в выставке до 9 августа.

А всего в текущем году выставочное предприятие "Белинтерэкспо" запланировало более 40 выставок и экспозиций в 25 странах мира, среди которых Азербайджан, Ангола, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирак, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия и другие.



