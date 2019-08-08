Новости

Цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения 09:19
Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Новороссийском 09:19
СМИ: Ударный "Охотник" совершит еще несколько полетов в 2019 году 09:18
В Томске пациентов будут лечить торфом 09:14
Врачи нашли способ защиты от считавшейся неизлечимой болезни глаз 09:09
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя 09:00
Жезус дисквалифицирован на два месяца 08:57
Пять пострадавших в ДТП в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии 08:56
Медведев поручил ввести наказания за затягивание и срыв госзакупок 08:50
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене 08:47
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля 08:33
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу 08:31
Ученые выяснили, как избежать деменции после 45 лет 08:30
Теннисисты Хачанов и Медведев успешно стартовали в Монреале 08:29
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах "автомата" Lada Xray Cross 08:20
Врачи рассказали о необычной особенности рака у людей в возрасте 07:53
Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто 07:40
В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека 07:31
В Приамурье на дороге утонул водитель 07:13
В Благовещенске ребенок погиб под колесами рейсового автобуса 06:33
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек 06:22
Тропический шторм "Лекима" усилился до супертайфуна 05:59
Освобождать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнут уже в августе 05:51
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе 05:40
Таможенники Гамбурга задержали 1,5 тонны кокаина 05:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
08.08.2019 09:09
Рубрика: Общество

Врачи нашли способ защиты от считавшейся неизлечимой болезни глаз

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), или дегенерация желтого пятна, является частой причиной потери зрения у людей старше 40 лет, и это проблема во всем мире. Излечить ее полностью невозможно: не существует лекарства от этого заболевания. Тем не менее, как показал результат исследовательского проекта, в котором участвовали 60000 человек из восьми стран ЕС, похоже, есть вариант защиты от ВМД.

Дегенерацией желтого пятна называется ухудшение состояния составляющих его клеток, что приводит к постепенной потере зрения. ВМД встречается в двух формах: при сухой дегенерации в сетчатке постепенно отмирают светочувствительные клетки; при влажной - в сетчатке разрастаются кровеносные сосуды и разрушают центральное зрение. И если влажная дегенерация может быть замедлена специальными средствами, то для сухой нет никакого лекарства. Следовательно, было бы важно, если это возможно, знать причины перерождения сетчатки, чтобы избежать ВМД.

Фото: Максим Федоров
Офтальмолог Валерий Строк помог прозреть тысячам сахалинцев

Недавние исследования показывают, что неправильная активация определенного фермента запускает фатальную для сетчатки череду реакций, и это в конечном итоге приводит к уменьшению количества клеток в ней.

С одной стороны, этому способствуют генетические факторы. С другой стороны - чрезмерное воздействие ультрафиолета, курение и неправильное питание.

Возникает вопрос: можно ли предотвратить ВМД, если учесть эти факторы риска? Поиском ответа на этот вопрос занимались ученые в рамках исследовательского проекта EYE-RISK.

Они проанализировали данные 60000 человек из восьми стран ЕС и возможные ключи к проблеме ВМД искали в образе жизни или питании участников эксперимента.

Исследователи обнаружили, что здоровый образ жизни может замедлить разрушение сетчатки и даже предотвратить слепоту. "Те, кто воздерживается от курения, предпочитает средиземноморскую кухню и практикует регулярные физические упражнения, могут значительно повысить свои шансы на сохранение зрения - даже вопреки генетическому наследству", - сказал Мариус Уеффинг из университетской клиники Тюбингена (Германия).

В частности, в меню должно быть много свежих, богатых витаминами овощей. Кроме того, рыба, оливковое масло и жирные кислоты омега-3, если они являются регулярной частью диеты в течение длительного времени, могут защитить от прогрессирования заболевания.

Фото: Марина Волосевич
Эксперты составили перечень портящих зрение продуктов

Физическая активность тоже серьезный помощник в борьбе с этим заболеванием. "Для пожилого человека рекомендуется от 5000 до 6000 шагов в день, то есть прогулка продолжительностью около часа, - рекомендует Уеффинг. - А также любая другая спортивная деятельность, которая соответствует возрасту и индивидуальным особенностям".

Как показали результаты, ВМД развивается гораздо медленнее у людей с таким образом жизни, и они "довольно долго могут вести независимую жизнь".

"Когда в глазу наступает смерть клетки, вы можете только задержать процесс, - предупреждает врач. - Если вы видите искаженные линии на плитке или на чистом листе бумаги, следует немедленно обратиться к офтальмологу. Новые методы диагностики помогут выявить болезнь на ранней стадии. А с 50-летнего возраста всем необходимо посещать офтальмолога один раз в год".

В рамках проекта EYE-RISK Уэффинг и его коллеги разработали новые критерии, которые относительно надежно могут прогнозировать риск заболевания и прогрессирование его в случае подтверждения диагноза. Для этой цели сначала отбирается более 40 данных о возрасте, образе жизни, обследовании глаз. На втором этапе проверяется генетический профиль риска. Затем компьютерные алгоритмы анализируют и оценивают полученные данные, сообщает Scinexx.

"Мы убеждены, что к 2030 году количество людей, потерявших зрение в результате прогрессирования ВМД, можно будет сократить вдвое, - говорит Уеффинг. - И изменение образа жизни может быть бесценным преимуществом: слепоту можно не только задержать, но даже предотвратить".

Офтальмологи Чувашии оценят уровень глазных больниц в других регионах
Александр Чухраев: Возможности офтальмологии требуют пересмотра нормативов
Общество Наука Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Пять пострадавших в ДТП в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии
Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу
Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась