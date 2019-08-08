Врачи нашли способ защиты от считавшейся неизлечимой болезни глаз

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), или дегенерация желтого пятна, является частой причиной потери зрения у людей старше 40 лет, и это проблема во всем мире. Излечить ее полностью невозможно: не существует лекарства от этого заболевания. Тем не менее, как показал результат исследовательского проекта, в котором участвовали 60000 человек из восьми стран ЕС, похоже, есть вариант защиты от ВМД.

Дегенерацией желтого пятна называется ухудшение состояния составляющих его клеток, что приводит к постепенной потере зрения. ВМД встречается в двух формах: при сухой дегенерации в сетчатке постепенно отмирают светочувствительные клетки; при влажной - в сетчатке разрастаются кровеносные сосуды и разрушают центральное зрение. И если влажная дегенерация может быть замедлена специальными средствами, то для сухой нет никакого лекарства. Следовательно, было бы важно, если это возможно, знать причины перерождения сетчатки, чтобы избежать ВМД.

Недавние исследования показывают, что неправильная активация определенного фермента запускает фатальную для сетчатки череду реакций, и это в конечном итоге приводит к уменьшению количества клеток в ней.

С одной стороны, этому способствуют генетические факторы. С другой стороны - чрезмерное воздействие ультрафиолета, курение и неправильное питание.

Возникает вопрос: можно ли предотвратить ВМД, если учесть эти факторы риска? Поиском ответа на этот вопрос занимались ученые в рамках исследовательского проекта EYE-RISK.

Они проанализировали данные 60000 человек из восьми стран ЕС и возможные ключи к проблеме ВМД искали в образе жизни или питании участников эксперимента.

Исследователи обнаружили, что здоровый образ жизни может замедлить разрушение сетчатки и даже предотвратить слепоту. "Те, кто воздерживается от курения, предпочитает средиземноморскую кухню и практикует регулярные физические упражнения, могут значительно повысить свои шансы на сохранение зрения - даже вопреки генетическому наследству", - сказал Мариус Уеффинг из университетской клиники Тюбингена (Германия).

В частности, в меню должно быть много свежих, богатых витаминами овощей. Кроме того, рыба, оливковое масло и жирные кислоты омега-3, если они являются регулярной частью диеты в течение длительного времени, могут защитить от прогрессирования заболевания.

Физическая активность тоже серьезный помощник в борьбе с этим заболеванием. "Для пожилого человека рекомендуется от 5000 до 6000 шагов в день, то есть прогулка продолжительностью около часа, - рекомендует Уеффинг. - А также любая другая спортивная деятельность, которая соответствует возрасту и индивидуальным особенностям".

Как показали результаты, ВМД развивается гораздо медленнее у людей с таким образом жизни, и они "довольно долго могут вести независимую жизнь".

"Когда в глазу наступает смерть клетки, вы можете только задержать процесс, - предупреждает врач. - Если вы видите искаженные линии на плитке или на чистом листе бумаги, следует немедленно обратиться к офтальмологу. Новые методы диагностики помогут выявить болезнь на ранней стадии. А с 50-летнего возраста всем необходимо посещать офтальмолога один раз в год".

В рамках проекта EYE-RISK Уэффинг и его коллеги разработали новые критерии, которые относительно надежно могут прогнозировать риск заболевания и прогрессирование его в случае подтверждения диагноза. Для этой цели сначала отбирается более 40 данных о возрасте, образе жизни, обследовании глаз. На втором этапе проверяется генетический профиль риска. Затем компьютерные алгоритмы анализируют и оценивают полученные данные, сообщает Scinexx.

"Мы убеждены, что к 2030 году количество людей, потерявших зрение в результате прогрессирования ВМД, можно будет сократить вдвое, - говорит Уеффинг. - И изменение образа жизни может быть бесценным преимуществом: слепоту можно не только задержать, но даже предотвратить".