ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристалл Пэлас"

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал британский журналист Алан Никсон.

"Предложение о покупке Чалова было отклонено", - написал он.

Напомним, что английский клуб предложил ЦСКА за лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ 23 миллиона фунтов стерлингов, что равно примерно 28 млн долларов.

По данным российских СМИ, ЦСКА не намерен продавать игрока дешевле чем за 30 млн евро.

В прошлом сезоне Чалов с официальных матчах за ЦСКА забил 17 мячей и сделал семь голевых передач.