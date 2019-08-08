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08.08.2019 15:03
Рубрика: Спорт

ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристалл Пэлас"

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Об этом на своей странице в Twitter рассказал британский журналист Алан Никсон.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Предложение о покупке Чалова было отклонено", - написал он.

Напомним, что английский клуб предложил ЦСКА за лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ 23 миллиона фунтов стерлингов, что равно примерно 28 млн долларов.

По данным российских СМИ, ЦСКА не намерен продавать игрока дешевле чем за 30 млн евро.

В прошлом сезоне Чалов с официальных матчах за ЦСКА забил 17 мячей и сделал семь голевых передач.

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