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08.08.2019 23:34
Рубрика: Спорт

Лондон подождет

ЦСКА отказался продавать Федора Чалова за 25 миллионов евро
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 175(7933)
В Англии закрылось летнее трансферное окно. По традиции, оно получилось богатым на события. Многие клубы усилились, а некоторые, наоборот, не смогли найти замену своим лидерам.

Удивительно, но одним из главных ньюсмейкеров межсезонья стал скромный "Кристал Пэлас". Лондонский клуб, за свою почти что столетнюю историю не выигравший ни одного трофея, собирался провести мощную трансферную компанию. Но этим планам не суждено было сбыться. И одним из "виновников" стал форвард ЦСКА Федор Чалов.

Уже в последние дни межсезонья "орлы", как еще называют "Кристал Пэлас", предприняли отчаянную попытку приобрести россиянина. Первые разговоры об интересе к Чалову со стороны лондонцев появились еще весной. Взяв небольшую паузу, англичане сделали предложение ЦСКА в размере 25 миллионов евро.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По информации британских СМИ, сам Федор был не против переезда на Туманный Альбион. Однако "красно-синие" отказались отпускать своего лучшего бомбардира. Впрочем, уже зимой "Кристал Пэлас" намерен вернуться с новым предложением. А пока Чалов может проявить себя в Лиге Европы, куда ЦСКА квалифицировался по итогам прошлого сезона.

Близок был к двум громким сделкам "Тоттенхэм". Еще пару дней назад авторитетные английские издания сообщили, что "шпоры" договорились об аренде Филиппе Коутинью и покупке за рекордные для клуба 70 миллионов евро Пауло Дибалы. Но в результате ни один из них в Лондон не переехал. Оба игрока отказались уходить из своих клубов.

Тем временем "МЮ" уже в последний день трансферного окна продал за 65 миллионов евро в "Интер" Ромелу Лукаку. Для итальянской команды этот трансфер стал рекордным в истории. Что интересно - англичане не собирались отпускать форварда. Но тот объявил забастовку клубу и потребовал принять предложение миланцев. После недолгих переговоров стороны пришли к согласию, и Лукаку отправился на Апеннины.

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