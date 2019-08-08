Постановление правительства Республики Дагестан от 7 августа 2019 года № 189 "О мусульманском празднике Курбан-байрам"

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией