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8 августа 2019 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 7 августа 2019 года № 189 "О мусульманском празднике Курбан-байрам"

Дата подписания 7 августа 2019 г.
Опубликован 8 августа 2019 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов

 

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