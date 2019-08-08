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08.08.2019 20:42
Рубрика: Происшествия

Прицельный сброс

Экранопланы могут помочь при тушении лесных пожаров
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Тяжелый аварийно-спасательный экраноплан "Спасатель", разработка которого ведется в России, может быть задействован при тушении масштабных пожаров.
Макет тяжелого санитарно-эвакуационного экраноплана "Спасатель". Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Макет тяжелого санитарно-эвакуационного экраноплана "Спасатель". Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Макет тяжелого санитарно-эвакуационного экраноплана "Спасатель". Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Разработчиком этого проекта является "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева". На предприятии отмечают, что масса экраноплана будет составлять 500-700 тонн, он будет способен брать на борт порядка 200 тонн воды.

Экраноплан - это аппарат, внешне похожий на самолет, который передвигается над поверхностью воды или земли за счет аэродинамического эффекта.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Как сообщил ТАСС председатель совета директоров КБ Алексеева Георгий Анцев, "Спасатель" сможет проводить забор воды из водоемов, что повысит эффективность тушения лесных пожаров. "Прицельный сброс почти 200 тонн воды позволит успешно ликвидировать почти любой очаг возгорания и распространение огня", - убежден Анцев.

По его словам, один рейс "Спасателя" приблизительно равен пяти рейсам самолета Ил-76, который оснащен выливным авиационным прибором, вмещающим в общей сложности 42 тонны воды, или 17 рейсам самолета типа Бе-200.

Анцев отметил, что КБ готово предложить проект экраноплана МЧС. Он подчеркнул, что "Спасатель" может базироваться на Байкале и крупных реках Сибири, откуда оперативно способен добраться до очагов возгораний.

Анцев рассказал, что конструкторское бюро разрабатывает также и легкий экраноплан "Чайка-2", который имеет водоизмещение 54 тонны.

Этот "малыш" также сможет применяться как при тушении пожаров, так и при ликвидации последствий наводнений.

"Чайка-2" относится к классу экранопланов-амфибий и не требует какой-либо специальной инфраструктуры для базирования. "Он способен доставлять спасателей на берег, перевозить пострадавших из зон стихийных бедствий, принимать участие в тушении пожаров", - сказал Анцев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Инженеры предприятия планируют устанавливать на "Чайку-2" двигатели ТВ7-117СМ, которые используются на самолетах Ил-112, а "Спасатель" получит перспективные турбовентиляторные двигатели ПД-14, которые разрабатываются в том числе для самолетов МС-21.

Это позволит унифицировать экранопланы с другими гражданскими воздушными судами.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Лесные пожары
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