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08.08.2019 17:40
Рубрика: Общество

"Феномен бороды": зачем мужчине борода и как ее воспринимают женщины

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последние несколько лет бороды по всему миру снова стали чрезвычайно модными. Наука заинтересовалась "феноменом бороды" и решила выяснить, зачем мужчине борода: это просто причуда или важный атрибут внешнего вида. Результаты нескольких исследований, проведенных университетами в разные годы, в значительной степени говорят об одном и том же: мужчины с густой бородой многим кажутся более компетентными и привлекательными.

Психологи из Квинслендского университета (Австралия) показывали 8520 женщинам фотографии нескольких мужчин. На фото были одни и те же мужчины, но на одном - без бороды, на втором - с щетиной, затем - с короткой бородой, и, наконец, последним было фото мужчины с густой бородой и усами. Наиболее привлекательными для женщин оказались мужчины с бородой - с короткой или пышной. Оказалось, что женщины предпочли бы строить долгосрочные отношения именно с бородатыми мужчинами. Более того, женщины считают их сексуально привлекательными, полагая на подсознательном уровне, что густая борода является синонимом высокой потенции.

Фото: pixabay.com
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Кроме того, как ни странно, женщины считают их потенциально более заботливыми отцами по сравнению с безбородыми мужчинами.

Исследование Канадского университета МакМастера говорит о том, что у бородачей-соискателей есть явное преимущество при приеме на работу: они вызывают симпатию не только у женщин-кадровиков, но даже и у мужчин. Это, кстати, известно еще благодаря давнему эксперименту: 228 менеджерам по персоналу показали фотографии 6 мужских лиц, некоторые из которых были с бородой. Оказалось, что бородатые претенденты на работу сразу воспринимаются физически привлекательными, компетентными, яркими, уверенными и успешными.

Удивительно, но густая борода у мужчин, кстати, как и густые волосы у женщин, уже воспринимаются как дополнительное достоинство, а их обладатель автоматически заслуживает доверие и воспринимается как особенно компетентный специалист.

Авторы других исследований выяснили, что бородатым мужчинам многие сразу приписывают более высокий социальный статус, даже не зная их, и ассоциируют их с агрессивными личностями, стремящимися к доминированию.

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