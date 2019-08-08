"Феномен бороды": зачем мужчине борода и как ее воспринимают женщины

В последние несколько лет бороды по всему миру снова стали чрезвычайно модными. Наука заинтересовалась "феноменом бороды" и решила выяснить, зачем мужчине борода: это просто причуда или важный атрибут внешнего вида. Результаты нескольких исследований, проведенных университетами в разные годы, в значительной степени говорят об одном и том же: мужчины с густой бородой многим кажутся более компетентными и привлекательными.

Психологи из Квинслендского университета (Австралия) показывали 8520 женщинам фотографии нескольких мужчин. На фото были одни и те же мужчины, но на одном - без бороды, на втором - с щетиной, затем - с короткой бородой, и, наконец, последним было фото мужчины с густой бородой и усами. Наиболее привлекательными для женщин оказались мужчины с бородой - с короткой или пышной. Оказалось, что женщины предпочли бы строить долгосрочные отношения именно с бородатыми мужчинами. Более того, женщины считают их сексуально привлекательными, полагая на подсознательном уровне, что густая борода является синонимом высокой потенции.

Кроме того, как ни странно, женщины считают их потенциально более заботливыми отцами по сравнению с безбородыми мужчинами.

Исследование Канадского университета МакМастера говорит о том, что у бородачей-соискателей есть явное преимущество при приеме на работу: они вызывают симпатию не только у женщин-кадровиков, но даже и у мужчин. Это, кстати, известно еще благодаря давнему эксперименту: 228 менеджерам по персоналу показали фотографии 6 мужских лиц, некоторые из которых были с бородой. Оказалось, что бородатые претенденты на работу сразу воспринимаются физически привлекательными, компетентными, яркими, уверенными и успешными.

Удивительно, но густая борода у мужчин, кстати, как и густые волосы у женщин, уже воспринимаются как дополнительное достоинство, а их обладатель автоматически заслуживает доверие и воспринимается как особенно компетентный специалист.

Авторы других исследований выяснили, что бородатым мужчинам многие сразу приписывают более высокий социальный статус, даже не зная их, и ассоциируют их с агрессивными личностями, стремящимися к доминированию.