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08.08.2019 18:07
Рубрика: Происшествия

Кражи мельчают

За полгода в России зарегистрирован 1 011 572 преступления
Текст: Наталья Козлова
Генеральная прокуратура РФ обнародовала данные о преступности в стране. На первое место в общем числе преступлений вышли кражи. Их больше трети от всех зарегистрированных криминальных событий.
Раньше преступники хватались за топоры и ножи, теперь в ход пошли гаджеты и IT-технологии. Фото: REUTERS Раньше преступники хватались за топоры и ножи, теперь в ход пошли гаджеты и IT-технологии. Фото: REUTERS
Раньше преступники хватались за топоры и ножи, теперь в ход пошли гаджеты и IT-технологии. Фото: REUTERS

По всей стране, подчеркивает Генеральная прокуратура, фиксируется снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5 процента. В абсолютных цифрах - было4 577, стало 4281.

Точно такая же тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Таких преступлений стало на 5,2 процента меньше.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Краж, к сожалению, стало больше, чем в прошлом году, почти на три с половиной процента. В цифрах это 364 338. Особенно интенсивен рост мелких краж, их прибавилось на 39,5 процента. А вот растрат стало меньше на полтора процента. Уменьшилось по сравнению с прошлым годом число грабежей и разбоев.

А теперь по деталям. За первую половину 2019 года на территории России всего зарегистрирован 1 011 572 преступления. Это на 18 606 больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть рост почти два процента.

И такая тенденция к росту преступлений зафиксирована в 55 регионах страны. Снижение преступности отмечено в 30 регионах.

Особо тяжких преступлений стало на один процент меньше.

Число граждан, которым причинен тяжкий вред, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 3,7 процента - 19 355.

Более половины преступлений  совершено гражданами, которые уже  проходили "тюремные университеты", то есть ранее судимыми

Сократилось число погибших от, выражаясь языком правоохранителей, преступных посягательств. Жертвами стали 12 591 человек. В прошлом году эта страшная цифра - число погибших от рук преступников граждан - была больше на 3,6 процента.

Приятная новость - стало меньше за полгода и преступлений, связанных с наркотиками. Всего таких преступлений оказалось 100 029 . В прошлом году их было больше на 1,7 процента.

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Соответственно с уменьшением числа преступлений, связанных с наркотиками, стало меньше и число пойманных граждан, которые пошли на преступление в состоянии наркотического опьянения.

Здесь цифры впечатляют. Сокращение зафиксировано на 45,8 процента. Фактически вполовину. В прошлом году преступников-наркоманов поймали 8 579, а в этом году всего 4 654 человека.

Еще одна интересная тенденция, которую надо подчеркнуть. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,7 процента снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. Всего было, как выражаются следователи, "поставлено на учет" 65 492 экономических преступления. Для тех, кто постоянно говорит, что экономических преступлений - множество и бизнес мучают бесконечными "привлечениями к ответственности", сошлемся на голую статистику.

Так преступлений экономической направленности за эти полгода в стране оказалось не просто мало, а очень мало. В общем числе зарегистрированных преступлений их доля составила всего 6,5 процента .

Но снижение есть не по всем преступлениям. За первое полугодие этого года правоохранительные органы страны зарегистрировали 117 640 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. То есть по сравнению с прошлым годом таких преступлений стало почти в двое больше - увеличение на 46,8 процента.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Генеральная прокуратура подчеркнула: анализ социально-криминологической характеристики преступности за шесть месяцев этого года показывает, что более половины преступлений совершено гражданами, которые уже проходили "тюремные университеты", то есть ранее судимыми.

И эта статистика почти не меняется с годами. Смотрите, в этом году их удельный вес составляет 57,8 процента, тогда как в прошлом - 57,4 процента от всех расследованных преступлений.

Есть в статистике Генеральной прокуратуры еще неприятные цифры. Практически каждое третье преступление в России совершается не на трезвую голову. Хотя и здесь есть, правда небольшой, но все-таки "лучик света". По данным надзорного ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество преступлений, которые совершались в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 8,7 процента. То есть было 183 907, снизилось до 167 970.

Еще большее снижение преступлений в эти полгода зафиксированы у подростков. Это не может не радовать. И цифры снижения неплохие - на 8,9 процента. Так, в прошлом году несовершеннолетние совершили 20 728 преступления. А в этом - 18 877.

А теперь эти цифры в пересчете на рубли. В целом ущерб от преступлений составил 303 714 655 тысяч рублей. Это на 6,7 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура
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