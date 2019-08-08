Почти сотню солдат 413-го пехотного стрелкового батальона из казарм города Торгелов (земля Мекленбург - Передняя Померания) перебросили на популярный морской курорт Иккермюнде в Щецинском заливе. Молодым бойцам при полном обмундировании вместо оружия выдали мотыги, лопаты, тяпки и скребки, с помощью которых они приступили к прополке расплодившихся повсюду сорняков, а заодно и к очистке исторической брусчатки от налипшей жевательной резинки и прочего мусора, который явно не красит город в разгар туристического сезона. У мэрии в этой истории свой интерес: местные власти активно включились в борьбу с глифосатом, популярным средством от сорняков, чьи противники и сторонники вот уже несколько лет воюют друг с другом внутри Германии и за ее пределами. Отныне уничтожать дикие растения в Иккермюнде позволено только вручную, ну а рук, естественно, не хватает. Правда, командование батальона уверяет, что в следующем году его служащие все же отставят мотыги в сторону и вернутся к непосредственным обязанностям в рамках военной службы.
Тем временем стало известно, какие суммы тратит министерство обороны ФРГ на оплату услуг внешних консультантов. Только за первое полугодие 2019 года на эти цели ушло 155 миллионов евро - данные были раскрыты по запросу фракции "левых". Оказалось, что оборонное ведомство обходится налогоплательщикам дороже остальных 13 министерств, вместе взятых: на них приходится 178 миллионов евро. Из них меньше всего заплатило советникам со стороны минобразования - 234 тысячи евро. Для сравнения: в 2014 году общие расходы правительства Германии на консультантов-подрядчиков составили 63 миллиона евро.
Что касается непосредственно минобороны, то львиная доля всей суммы - 109 миллионов - была переведена IT-компании, обслуживающей бундесвер. Прежде его траты были скромнее: за весь 2016 год эта статья бюджета составила 150 миллионов евро. Но даже тогда, передает Die Welt, "аудиторы пришли к выводу, что обоснованность консалтинга не была доказана - как и целесообразность найма таких дорогих советников".