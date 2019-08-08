Проверить, правильно ли спроектирован небоскреб или мост, будет проще: цифровизация экономики не обошла стороной и Главгосэкпертизу России.

О ключевых нововведениях в работе экспертов и о своем видении решения стратегических задач, которые стоят перед экспертным сообществом, "РГ" рассказал начальник ведомства Игорь Манылов.

Какова сегодня роль Главгосэкпертизы в том, как меняется отрасль, и в чем цель трансформации института экспертизы?

Игорь Манылов: На мой взгляд, ключевое положение стратегии развития строительной отрасли - это создание механизма управления жизненным циклом объекта капитального строительства. Строительство как бы переходит от традиционного способа администрирования всех действий - спроектировать, проследить, чтобы все было правильно, сдать в эксплуатацию - к современному подходу - работе с цифровыми "двойниками" объектов. Анализ "больших данных" должен сделать более эффективными все процессы строительства на макроэкономическом уровне. Институт, концентрирующий интеллектуальный ресурс, технологические решения и информацию, играет особую роль. Поэтому эксперты входят в команду, которая занимается разработкой стратегии. Именно поэтому цель трансформации экспертизы - преобразование в институт управления эффективностью строительных проектов.

И это означает...

Игорь Манылов: Переход от классического понимания нормоконтроля к управлению данными, внедрение риск-ориентированного подхода, создание единого цифрового пространства, сокращение сроков реализации проектов, разработка системы управления стоимостью строительства, постоянное накопление данных и управление ими, в том числе формирование баз знаний, а также формирование дополнительных ценностей для отрасли.

Насколько это важно для отрасли?

Игорь Манылов: Преобразования изменят не только нашу работу. Переформатирование поможет повысить качество нормативных документов, исключить большинство коллизий и предусмотреть решения, сегодня требующие разработки специальных технических условий. Как операционная система компьютера управляет его блоками, процессорами, схемами и устройствами, так и обновленная экспертиза поможет сформировать операционную систему деятельности строительного комплекса, изменить протоколы взаимодействия, сделать его более эффективным, гибким, экономичным и современным.

Что останется от "старой" экспертизы?

Игорь Манылов: Мы по-прежнему должны осуществлять все делегированные государством полномочия, быть защитным механизмом для общества, но при этом использовать знания, компетенции и научные достижения наших сотрудников для повышения качества проектирования и развития среды. Ведь наша конечная цель - объект, построенный надежно, безопасно и своевременно.

Анализ "больших данных" должен сделать более эффективными все процессы строительства

Как налажена связь между экспертами и застройщиками?

Игорь Манылов: Технически у нас практически нет административных барьеров. Подача заявлений на проведение государственной экспертизы, работа с экспертами и получение заключения осуществляются в электронном виде. У нас действуют и постоянно развиваются электронные сервисы, которые упрощают работу наших заявителей. Контактный центр работает круглосуточно и обрабатывает от 4 до 5 тысяч сообщений в неделю - проводятся серьезные консультации, которые помогают заявителям возникающие вопросы. Мы "открыли" нашу интерфейсную часть. В некоторых экспертных организациях пока может быть чуть сложнее, но и там, я считаю, это преходяще. Остаются проблемы отрасли с качеством проектирования, и это иногда приводит к тому, что у заявителей возникают трудности и задержки в рассмотрении проектов.

Какова глобальная роль цифровизации в современных процессах госэкспертизы?

Игорь Манылов: Мы решаем задачу, которую на национальном уровне поставил президент: прийти к управлению стройкой с использованием информационного моделирования. Важнейшим этапом на этом пути должно стать и создание единой информационной платформы для участников процесса реализации инвестиционного проекта на всех этапах жизненного цикла объекта - цифрового конвейера, который позволит оптимизировать работу каждого участника. С 2016 по 2019 годы мы обеспечили переход к электронному формату. Однако это - только первый шаг. Мы учимся работать с данными, структурировать и извлекать пользу - от получения доступа к проектам-аналогам до использования их в серьезных макроэкономических процессах, отказываемся от дублирования информации, решаем технологические и организационные вопросы.

Вы не раз говорили о том, что стройкомплексу нужна "бесшовность" процессов. Для чего?

Игорь Манылов: Если стадии жизненного цикла между собой не соединены, то процессы состоят из разрозненных процедур, имеющих разные форматы, разных участников и даже порой дублирующих друг друга. Возникает ситуация, когда усилий на прохождение этих стадий нужно столько же, сколько на саму стройку. Эта проблема не уникальна - изучая чужой опыт, мы видим, что те же проблемы возникают и у, например, американских и канадских строителей, которые жалуются, что стадия проектирования отнимает много сил и времени. Как мы устраняем такие "швы": например, чтобы сформировать заявление на проведение государственной экспертизы, нашему заявителю теперь достаточно указать ИНН, и наша система взаимодействия с ФНС сама заполнит необходимые данные. То же самое происходит и в отношении данных Росреестра и других органов, которые работают в электронном формате. Раньше заявителю пришлось бы идти в другой орган за нужной бумагой, и все бы теряли огромное количество времени и сил. "Бесшовность" - это, по существу, колоссальные нематериальные инвестиции в экономику, которые приведут к ее значительному росту.

Какой вы видите госэкспертизу через пять лет, после завершения всех преобразований?

Игорь Манылов: Следующий шаг - переход к сквозному взаимодействию. Мы считаем, что экспертиза трансформируется в институт, занимающийся инжинирингом и комплексным решением вопросов по инвестиционным проектам. Нередко бывает, что у заказчика объект уже сдавать в эксплуатацию пора, а он только идет на экспертизу, и в этот момент выявляются серьезные недостатки. Сквозное участие экспертов в жизни проекта на самых ранних стадиях позволит предупредить эти ошибки.

Второй важный момент - передача интеллектуального капитала. Несколько десятков тысяч объектов по всей стране проходят через 7,5 тысячи экспертов. В итоге у экспертов накапливается огромная база знаний. Несколько лет назад мы запустили систему передачи знаний и опыта экспертов проектировщикам, техническим заказчикам, госзаказчикам. Недавно мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования, и Учебный центр Главгосэкспертизы, давно проводящий широкомасштабные семинары, уже реализует первую такую программу "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий: сложные вопросы и анализ типичных ошибок". Так что эксперты сейчас и через пять лет не просто контролеры: мы и тренеры, и учителя, и участники проекта.

Кроме того, уже сейчас ключевыми становятся вопросы, насколько оптимально выбраны технология производства и оборудование. Пока они делятся между регуляторами, но будущее я вижу в интеграции систем. Экспертиза станет связующим звеном между строительным комплексом и другими отраслями. Технологически она "растворится" - ее присутствие будет неощутимо, но она станет основой "умной стройки". Я говорю не о том, что семь тысяч умников всех научат жизни, а о том, что эксперты - люди, которые понимают: динамика развития знаний настолько высока, что учиться нужно каждую минуту. И фактически эксперты не только повышают свой профессиональный уровень, но и становятся проводниками знаний для всех участников стройкомплекса, реализуя концепцию lifelong learning.

Эксперты готовы стать "тренерами" для участников отрасли?

Игорь Манылов: Да. Кроме индивидуальных консультаций, у нас есть семинары и другие образовательные продукты, которые мы предлагаем нашим заявителям по всей стране. При этом эти продукты могут поставляться как офлайн, так и онлайн, что сокращает временные и финансовые издержки. Темы семинаров формируются по тем вопросам, где заявители видят узкие места, и с учетом предложений экспертов, знающих, где встречаются типичные проблемы и ошибки. Также для крупных корпораций мы проводим "кустовые" мероприятия, когда собираются представители одной системы - нефтепереработки, химии, энергетики, и мы вместе рассматриваем важные для всех вопросы. После таких "тренировок" качество взаимодействия и проектирования существенно повышается - это видим и мы, и сами застройщики.

Как вы оцениваете первый год работы Единого государственного реестра заключений?

Игорь Манылов: Реестр содержит уже более 30 000 заключений. За время нашего интервью наверняка появилось еще несколько десятков. Мощности системы хватает, чтобы обеспечить эти темпы. Ведение реестра для нас не самоцель. Например, один, а их много, позитивных эффектов внедрения ЕГРЗ - теперь и эксперты, и проектировщики знают: "все ходы записаны". Некоторым, конечно, теперь сложнее: меньше стало возможностей для манипуляций, зато это делает более качественной всю нашу работу. Второй этап развития ЕГРЗ даст возможность пользоваться библиотеками технических решений и данными по стоимостным параметрам и позволит проводить анализ всей поступающей информации с целью управления отраслью. Это и есть работа с большими данными. Сейчас мы проводим интеграцию с контрольными органами и организациями, выдающими разрешения на строительство, а в части жилищного строительства - с ДОМ.РФ. Наша цель добиться того, чтобы в первой половине следующего года обновленная версия ЕГРЗ - ЕГРЗ 2.0 - уже заработала.

Справка

Структура Главгосэкспертизы России включает в себя центральный аппарат и 12 филиалов. В 2018 году эксперты Главгосэкспертизы России выпустили 7100 заключений. В первом полугодии 2019 года - 3214 заключений, 97 процентов заявлений на проведение госэкспертизы было подано в электронной форме.

В 2018 году было выявлено 875 комплектов проектной документации, технические решения в которых в случае их реализации могли привести к риску возникновения аварий. Общая заявленная сметная стоимость строительства объектов, проходивших проверку в Главгосэкспертизе России в 2018 году, составила 2 триллиона 205 миллиардов рублей. По результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2018 году Главгосэкспертиза России добилась ее снижения на 245 миллиардов рублей, из них сэкономлено 118 миллиардов рублей бюджетных средств. По результатам проверки сметной стоимости строительства в 1 полугодии 2019 года достигнутая экономия составила 98,5 миллиарда рублей. Из них бюджетных средств - 72,7 миллиарда рублей.