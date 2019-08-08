Российская гильдия пекарей и кондитеров оценивает рост цен на хлеб в России по итогам января-июля 2019 года на уровне ниже годовой инфляции и заметно меньше тех оценок, которые приводит Росстат, говорится в сообщении РОСПиК, поступившем в редакцию "РГ".

Росстат учитывает цены в основном по продукции индустриальных производителей и по сетевой торговле, доля которой составляет 80-85 процентов от розничной торговли хлебом, и не учитывает по частным производителям, у которых цены очень гибкие, отметили в общественной организации.

В стоимость хлеба заложены тарифы естественных монополий, то есть стоимость воды электричества, газа, стоимость аренды земли и помещений, платежей за землю. Но многое зависит также от региональных администраций. Поэтому стоимость хлеба может сильно различаться даже в пределах одного региона, считают хлебопеки.

Для поддержания стабильных цен на хлеб представители отраслевого сообщества предложили развивать в России частное хлебопечение, чтобы обеспечить необходимый уровень конкуренции. В России на 140 миллионов человек приходится только 13 тысяч хлебопроизводителей, тогда как в Греции на 10 миллионов населения - 14 тысяч пекарен, в Мексике - 56 тысяч, а только в Париже - 3,5 тысячи частных хлебопеков, привели пример в РОСПиК.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с января по июль этого года цены на хлеб в магазинах выросли на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с июня 2018 по июнь 2019 года подорожал на 9,6 процента.

В Минсельхозе отметили, что повышение цен на хлеб в целом находится на уровне инфляции. По сравнению с началом августа прошлого года черный хлеб подорожал на 4 процента, а с начала года - на 4,5 процента. Хлеб из пшеничной муки за год подорожал на 8,5 процента, а с начала года - на 6,1 процента, привели свои данные в ведомстве.