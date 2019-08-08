Иностранным гражданам, не имеющим российского гражданства и водительских удостоверений российского образца, запретят работать водителями такси. Такую меру предусматривает новая версия законопроекта о регулировании деятельности такси, подготовленная Комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Согласно поправкам не смогут заниматься извозом и граждане, имеющие судимость за особо тяжкие преступления, а также водители, лишенные прав в течение последнего года.

Кроме того, если законопроект одобрят, регионы получат право проводить дополнительную аттестацию водителей. Речь идет о тесте на знание местной дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов.

Обязательным требованием к допуску машины такси станет наличие в ней исправного тахографа - прибора для контроля режима труда и отдыха водителей.

Юридическим лицам для получения разрешения на таксомоторную деятельность необходимо будет представить справку о наличии парковочных мест, а также документы, подтверждающие возможность проведения медосмотров водителей.

Впрочем, в Госдуме подчеркивают, что данная версия законопроекта является предварительной. Документ будет доработан осенью.

Разработка нормативного акта велась более шести лет. В первом чтении он был принят в конце 2018 года, после чего долго находился на доработке.

Вчера же стало известно, что ГИБДД и Министерство здравоохранения России намерены на законодательном уровне закрепить необходимость удаленного медосмотра водителей такси. Об этом на VII Международном евразийском форуме "Такси" сообщил начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Водителей, работающих через агрегаторы, необходимо проверять, проводить медицинские осмотры. Сейчас есть приборы, позволяющие удаленно определить состояние того или иного водителя. Это и его идентификация, и замер давления, и проверка на состояние алкогольного опьянения. Но мы сейчас прорабатываем вопрос, как с наркотическим опьянением такие же вопросы снять", - рассказал Черников.

В свою очередь, замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что в I квартале 2020 года планируется запуск системы для анализа работы такси в Москве и Подмосковье.

Согласно материалам департамента, новая система подразумевает создание уникального идентификатора для водителя такси. Это позволит контролировать выход водителя на линию, объединить рейтинги водителей от работодателей и пользователей.

Уточняется, что уникальный идентификатор не будет устаревать при обновлении водителем документов. Кроме этого, профиль водителя будет подтверждаться через сайт госуслуг.

По данным столичных властей, 98 водителей такси в Москве - это мужчины, 2 процента - женщины.

Каждый четвертый таксист работает от года до двух, 60-65 процентов перерабатывают, 35 процентов работают фактически без выходных. В среднем опыт работы в такси у столичных водителей 6 лет.

Для 79 процентов из них это единственный способ заработка, и в среднем они совершают по 10-15 поездок в день