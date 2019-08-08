Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии

Развитие наднационального регулирования в рамках Евразийского экономического союза стали предметом расширенной повести дня 8 августа на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в кыргызстанском городе Чолпон-Ата, сообщает БЕЛТА.

В ходе дискуссии, уточняет агентство, были проанализированы вопросы определения нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, устранения препятствий на внутреннем рынке союза, развития механизмов управления интеграционными проектами и создания системы трансграничной идентификации субъектов экономической деятельности в ЕАЭС. Особое внимание участники встречи уделили вопросам беспрепятственного допуска граждан государств ЕАЭС к трудовой деятельности в качестве водителей.

Шла речь у экспертного сообщества и о создании наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений и подходах по формированию "евразийских компаний" и реализации проекта "Цифровой сервис "Контрагент ЕАЭС". Кроме того, рассмотрены были вопросы о таможенно-тарифном регулировании, предоставление тарифной льготы в отношении отдельных видов гражданских пассажирских самолетов, технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых (ввезенных) для реализации инвестиционных проектов.

Кроме этого, в Чолпон-Ата были заслушаны результаты ознакомления с системой учета и ее возможностями по предотвращению вывоза с территории Казахстана товаров, ранее ввезенных на ее территорию с применением ставок, отличных от Единого таможенного тарифа, без соответствующей доплаты ввозных таможенных пошлин, а также исполнения поручений Совета Евразийской экономической комиссии.