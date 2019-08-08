Апеннины имеют все шансы стать первым "свободным от пластика" регионом Европы. Итальянские области чуть ли не ежедневно предлагают оригинальные способы по борьбе с этой напастью. Как показывают многочисленные исследования, больше всего от пластика в Италии задыхаются прибрежные территории. В рамках кампании Plastic Free, к которой присоединились такие приморские зоны, как Неаполь, Капри, Искья, Римини, Равенна, все города области Апулия и сицилийский остров Лампедуза, введен штраф в размере 500 евро за ввоз и использование изделий, сделанных не из биоразлагаемых материалов.

Судя по всему, к этому списку совсем скоро присоединится Сардиния. В начале апреля 2019 года остров потрясла новость о гибели неподалеку от элитного курорта Порто-Черво самки кита, в животе которой нашли неродившегося детеныша и 22 килограмма пластиковых отходов - мешки для мусора, рыболовные сети, трубки и упаковку жидкости для стиральной машины с сохранившимся штрих-кодом. Под влиянием этого душещипательного эпизода, в разгар августовских каникул (с 12 по 18 августа) на пяти крупных пляжах Сардинии было решено провести необычную акцию для очистки побережья. Во время аперитива всем желающим вручат ведра по сбору отходов. После заполнения емкость должна быть возвращена, а весь собранный мусор будет отсортирован и подготовлен к переработке. За проделанную работу отдыхающих наградят стаканчиком, наполненным мороженым от местной компании. Предлагается три вкуса на выбор.

А в Порто-Черво открылся специализированный поп-арт магазин, в котором убранство для дома можно приобрести за мусор. Для того, чтобы купить декоративные мозаичные блоки или другие элементы декора для дома, нужно расплатиться, сдав на переработку пластик или другие виды вторсырья. Вся продукция, которую можно купить в этой волшебной торговой точке, также изготовлена из переработанных материалов - пластиковых бутылок, одноразовых стаканчиков для кофе, пакетов для покупок. Прямо в магазине работает специальная лаборатория, сотрудники которой помогут покупателям проследить за процессом переработки отходов, которыми они пришли "рассчитаться".