Новости

МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией 21:14
Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски 21:14
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури 21:12
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке 20:55
В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима 20:36
Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке 20:30
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц 20:25
Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп" 20:17
Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков 20:10
В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты" 20:01
В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 20:26
Рубрика: В мире

Меняют отходы на мороженое

Текст: Нива Миракян ( "Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Апеннины имеют все шансы стать первым "свободным от пластика" регионом Европы. Итальянские области чуть ли не ежедневно предлагают оригинальные способы по борьбе с этой напастью. Как показывают многочисленные исследования, больше всего от пластика в Италии задыхаются прибрежные территории. В рамках кампании Plastic Free, к которой присоединились такие приморские зоны, как Неаполь, Капри, Искья, Римини, Равенна, все города области Апулия и сицилийский остров Лампедуза, введен штраф в размере 500 евро за ввоз и использование изделий, сделанных не из биоразлагаемых материалов.

Судя по всему, к этому списку совсем скоро присоединится Сардиния. В начале апреля 2019 года остров потрясла новость о гибели неподалеку от элитного курорта Порто-Черво самки кита, в животе которой нашли неродившегося детеныша и 22 килограмма пластиковых отходов - мешки для мусора, рыболовные сети, трубки и упаковку жидкости для стиральной машины с сохранившимся штрих-кодом. Под влиянием этого душещипательного эпизода, в разгар августовских каникул (с 12 по 18 августа) на пяти крупных пляжах Сардинии было решено провести необычную акцию для очистки побережья. Во время аперитива всем желающим вручат ведра по сбору отходов. После заполнения емкость должна быть возвращена, а весь собранный мусор будет отсортирован и подготовлен к переработке. За проделанную работу отдыхающих наградят стаканчиком, наполненным мороженым от местной компании. Предлагается три вкуса на выбор.

Италия продаст часовню для покрытия госдолга

А в Порто-Черво открылся специализированный поп-арт магазин, в котором убранство для дома можно приобрести за мусор. Для того, чтобы купить декоративные мозаичные блоки или другие элементы декора для дома, нужно расплатиться, сдав на переработку пластик или другие виды вторсырья. Вся продукция, которую можно купить в этой волшебной торговой точке, также изготовлена из переработанных материалов - пластиковых бутылок, одноразовых стаканчиков для кофе, пакетов для покупок. Прямо в магазине работает специальная лаборатория, сотрудники которой помогут покупателям проследить за процессом переработки отходов, которыми они пришли "рассчитаться".

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури