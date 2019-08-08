Иван Охлобыстин сыграет фотографа в новом сериале

В Минске стартовали съемки нового комедийного детектива канала НТВ "Вспышка". Это история о двух противоположностях: о трудолюбивом недотепе и гениальном раздолбае, которые прекрасно дополняют друг друга. Главные роли в картине исполнят Иван Охлобыстин и Григорий Некрасов.

Герой Григория Некрасова следует к новому месту назначения, но попадает в переплет - молодой следователь Сева Пашин оказывается подозреваемым в убийстве. В захолустном Энске дело передают в УСБ, папа героя генерал-майор юстиции в бешенстве. Он отправил сына подальше от Москвы, чтобы тот стал мужчиной, а тот, как всегда, попал в переплет. Севе дают два дня, чтобы со всем разобраться. Но в энском РОВД есть странный персонаж - криминальный фотограф Григорий Малинин, которого играет Иван Охлобыстин, по прозвищу Пыха. С ним в паре Сева быстро находит настоящего убийцу и доказывает свою невиновность. Впечатленный способностями Пыхи, Сева упрашивает отца остаться в Энске. Так Сева становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха - его помощником.

- Мой герой - очень талантливый человек, который когда-то наделал много ошибок в попытке стать независимым и пожить своей жизнью, - рассказывает Иван Охлобыстин. - При этом не понимает, что нельзя жить своей жизнью просто так, отдельно от кого-то. И вот ему наконец-то представилась возможность реализовать свой талант на работе. Он человек увлеченный, поскольку он фотограф и искренне занимается тем, что ему нравится. У него хорошая память, и он умеет логически связывать воедино внешне несопоставимые вещи.

- Старший лейтенант юстиции Пашин - парень, который пытается доказать своим родителям и всему миру, что он на что-то способен, - рассказывает о своем герое Григорий Некрасов. - Он как неваляшка - падает, но снова поднимается. Добрый, может, поэтому у него поначалу мало, что получается, но он очень старается. Плюс у него куча болезней. Но, несмотря на все это, он все равно превозмогает и идет дальше. Пытается творчески подходить к расследованию, используя нестандартные методы задержания. Он быстро учится у Пыхи, использует знания, полученные от него, против него. Отец постоянно давит на него своим положением, но в конце концов он смиряется с самостоятельностью сына.