Узбекистан сегодня под руководством президента Шавката Мирзиёева переживает ответственный, можно сказать, критический этап в своем историческом развитии. Впервые за последние 30 лет серьезно перестраивается политическая система, четко определяются внешнеполитические приоритеты, выстраиваются новые по своей сути внешнеэкономические связи, основанные на прагматизме и максимально гибком использовании современных реалий в национальных интересах республики.

Узбекистан строит открытую рыночную экономику, активно диверсифицируя свои внешнеэкономические связи с учетом собственных национальных интересов. В условиях новой экономической политики Узбекистану необходимо расширять сотрудничество с зарубежными государствами, международными и региональными организациями, интеграционными объединениями. При этом важно глубоко изучать и постепенно устранять имеющиеся препятствия, стоящие на пути интеграции республики в мировое экономическое сообщество и свободную торговлю.

В этой связи начат активный диалог по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, на завершающей стадии находятся переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (СРПС), в целях создания более благоприятных условий для взаимной торговли и смягчения внешнеторгового режима. При этом внимательно изучаются перспективы других имеющихся форматов международного сотрудничества в сфере торговли, включая соглашения о зоне свободной торговли и др.

Узбекистан развивает экспортоориентированную экономику. Правительство принимает беспрецедентные меры для улучшения бизнес-климата и создания благоприятных условий для иностранных инвестиций, в целях наращивания экспортного потенциала Узбекистана. К примеру, если в 2015 году объемы экспорта составляли 12,5 миллиарда долларов, то по итогам 2019 года ожидается, что этот показатель достигнет 18 миллиардов долларов.

В этой связи расширение беспрепятственного доступа узбекских товаров и услуг на рынки государств СНГ, а также стран дальнего зарубежья, прежде всего Европы, Южной Азии и Ближнего Востока, является одной из приоритетных задач для Ташкента. При этом одним из крупных рынков является пространство ЕАЭС с населением более 180 миллионов человек. Нахождение взаимоприемлемого формата взаимодействия - непростая задача, которая потребует многочисленных и длительных переговоров и разумных компромиссов.

В соответствии с концепцией внешней политики Узбекистана главным ее приоритетом является укрепление дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями и странами СНГ. Благодаря открытой и конструктивной политике президента Шавката Мирзиёева, торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана с центральноазиатскими государствами поднялось на новый качественный уровень. К примеру, в 2018 году товарооборот со странами Центральной Азии в целом увеличился на 47 процентов и достиг 4 миллиардов долларов. В частности, с Казахстаном - на 42 процента (2 миллиарда 919 миллионов долларов), Кыргызстаном - на 59 процентов (403 миллиона долларов), Таджикистаном - на 64 процента (390 миллионов долларов).

В этой связи усиление диалога по вопросам торгового режима с такими странами, как Казахстан и Кыргызстан, которые являются членами ЕАЭС, становится насущной необходимостью для Узбекистана.

Тем не менее, остаются серьезные препятствия и целый ряд нерешенных проблем двустороннего и многостороннего характера, а также факторы сотрудничества, вытекающие из разного уровня вовлеченности Узбекистана и стран-партнеров в те или иные многосторонние структуры.

Одним из таких неблагоприятных для интересов Ташкента факторов является нестыковка и несоответствие режимов внешнеэкономического регулирования, введенных и действующих в последнее время в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А ведь в числе важнейших партнеров Узбекистана, причем не только в торгово-экономической сфере, именно страны - члены Союза - Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Для лучшего понимания подходов Узбекистана следует прислушаться к заявлениям президента Шавката Мирзиёева, который ясно дает понять, что на пути обеспечения насущных интересов граждан своей страны он не допустит каких-либо конъюнктурных и политических маневров, а страна будет на прагматичной основе сотрудничать со всеми заинтересованными странами и многосторонними структурами. Соответственно, наиболее очевидным является то, что взаимодействие и любое сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС будет свободным от политической конъюнктуры и исходить исключительно из экономических интересов страны.

На сегодняшний день доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте Узбекистана достигает 30 процентов. При этом на рынок данного объединения приходится порядка 75 процентов всего экспорта сельхозпродукции Узбекистана. Однако, странами - членами ЕАЭС усиливается политика протекционизма с целью защиты собственного рынка. В результате Узбекистан сталкивается с проблемами в виде тарифных и нетарифных барьеров со стороны торговых партнеров, входящих в ЕАЭС.

К примеру, несмотря на то, что узбекская сельхозпродукция по своим стоимостным и качественным характеристикам является конкурентоспособной, в ЕАЭС имеются различные технические барьеры для товаров из зарубежных стран. Речь идет о фитосанитарных, ветеринарных и иных нормативах в рамках ЕАЭС, которые препятствуют свободному доступу узбекских товаров на рынки стран - крупных торговых партнеров Узбекистана и увеличивают себестоимость отечественных экспортных товаров.

По оценкам экспертов, указанные нетарифные барьеры увеличивают себестоимость узбекских экспортных товаров в среднем на 30 процентов. В результате предприниматели и экспортеры Узбекистана теряют порядка 1,1 миллиарда долларов потенциальной прибыли.

Неучастие Узбекистана в ЕАЭС создает определенные проблемы в функционировании пограничных и таможенных пунктов пропуска с соседними странами. Так, например, между Узбекистаном и Кыргызстаном существует 21 КПП, из которых 7 закрыты, а некоторые из функционирующих имеют ограничения на пропуск грузов. Аналогичная ситуация и с Казахстаном, на границе с которым имеется 11 КПП, большая часть которых также не предусматривает грузоперевозки. Это создает серьезные проблемы для свободного передвижения товаров и людей.

Кроме того, невозможность открытия отдельных КПП приводит к увеличению "транспортного плеча", что в свою очередь приводит к увеличению сроков и затрат при транспортировке, что сказывается на себестоимости узбекских товаров. Наряду с этим отдельные соседние страны, пользуясь преимуществами своего членства в ЕАЭС, активно реэкспортируют узбекскую продукцию в качестве собственной в другие страны объединения. В результате Узбекистан недополучает значительную потенциальную прибыль.

Очевидно, что улучшение условий доступа узбекской продукции на рынок ЕАЭС, включая унификацию стандартов и норм, является актуальной задачей для Узбекистана.

Какие же преимущества предлагает Союз и какие насущные проблемы позволит Узбекистану решать его участие в этом объединении?

Во-первых, это получение свободного доступа к единому рынку ЕАЭС численностью 184 миллиона человек, а также перспективы увеличения взаимной торговли. На ЕАЭС приходится 52,6 процента объема внешней торговли Беларуси, 42,8 процента Кыргызстана, 29 процентов Армении, 23 процента Казахстана, что свидетельствует о заинтересованности указанных стран в едином рынке ЕАЭС. Снятие таможенных постов и снижение нетарифных барьеров привело к существенному росту взаимной торговли ЕАЭС: с 2015 по 2018 годы ее объемы выросли на 31 процент. По данным ЕЭК, в 2018 году стоимостный объем взаимной торговли государств - членов ЕАЭС возрос на 9,2 процента.

Во-вторых, участие в ЕАЭС способствует созданию сети зон свободной торговли с широким кругом стран и экономических блоков. Подписан договор о ЗСТ с Вьетнамом, достигнуто Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном и непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Подписаны Меморандум о взаимопонимании с АСЕАН и Меморандум об углублении взаимодействия с СНГ. Прорабатываются соглашения о формировании зоны свободной торговли также с Сингапуром, Таиландом, Индией, Египтом и Израилем. В 2017-2018 годах товарооборот ЕАЭС с группой стран, с которыми заключены или планируются торговые соглашения, вырос более чем на 25 процентов.

В-третьих, участие в ЕАЭС позволяет преодолеть географическую замкнутость за счет увеличения "континентальной связанности" и создания общего транспортного рынка Союза. ЕАЭС предоставляет упрощенный доступ к континентальным транспортным узлам с выходом к рынкам и морским путям Ближнего и Среднего Востока, Китая, России и ЕС. Так, в Казахстане с запуском ЕАЭС стали возможны такие масштабные проекты, как автомагистраль Западная Европа - Западный Китай и высокоскоростной железнодорожный коридор "Евразия" по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин.

Также возрастает значение России и Казахстана, через территорию которых экспортируется существенный объем узбекских товаров на мировые рынки. Кроме того, совместно с Россией рассматривается реализация таких проектов, как Узбекистан-Кыргызстан-Китай, Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар и другие).

Четвертое преимущество - развитие промышленной кооперации. На текущий момент в рамках ЕАЭС создана база для углубления промышленного сотрудничества предприятий различных секторов экономики. На Евразийском межправительственном совете одобрена цифровая платформа "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Платформа дает предприятиям возможность поиска партнеров, поставщиков и потребителей из числа государств - членов ЕАЭС, моделирования между собой возможных производственных цепочек и оптимальной загрузки производственных мощностей, продвижения продукции с помощью цифровых экосистем.

В 2017-2018 годах на основе разработок Фонда промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ началось создание евразийской сети. В настоящее время в проекте зарегистрировано около 6 тысяч предприятий, в том числе в российском национальном сегменте - 5,8 тысячи, белорусском - 3 тысячи, казахстанском - 9 тысяч. Для осуществления заказов представлено 210,8 тысячи позиций продукции.

Промышленность ЕАЭС в 2016 - 2018 годах демонстрировала уверенное восстановление объемов производства: +0,9 процента прироста в 2016 году, +1,7 процента в 2017 году, +3,2 процента в 2018 году.

В пятых, участие в ЕАЭС упрощает условия пребывания трудовых мигрантов - граждан Узбекистана на территории ЕАЭС. Снятие барьеров рынка труда приведет к упрощению процедуры легализации занятости. В числе других преимуществ - прямое признание дипломов об образовании и квалификаций по абсолютному большинству специальностей, оказание бесплатной медицинской помощи, действие национального режима в сфере социального обеспечения при трудоустройстве гражданина в ту или иную страну Союза, единый налоговый режим для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС наравне с гражданами государства - члена Союза.

Шестое преимущество от членства в ЕАЭС - развитие кадрового потенциала посредством сотрудничества в сфере образования и подготовки высококвалифицированных специалистов. Образовательное сотрудничество в ЕАЭС направлено на формирование системы эффективных межвузовских связей, реализацию совместных проектов и программ, внедрение новых практик и методов обучения, расширение студенческих обменов и повышение академической мобильности.

Членство в ЕАЭС позволяет наращивать сотрудничество в сфере науки, технологий, инноваций, содействует цифровизации национальной экономики. Формирование "территории инноваций" и стимулирование научно-технических прорывов включено в число ключевых направлений дальнейшего развития ЕАЭС на перспективу до 2025 года. В рамках ЕЭК работает цифровой проектный офис, в который уже поступило более 25 инициатив от бизнеса и органов власти государств-членов. Реализация проектов осуществляется в контексте 6 утвержденных главами государств ЕАЭС приоритетных направлений: цифровая торговля, цифровые транспортные коридоры, цифровая промышленная кооперация, прозрачность передвижения товаров и развитие оборота данных.

И, наконец, еще один важный момент - участие в ЕАЭС обеспечивает мобильность пенсий для граждан. В рамках Совета ЕЭК одобрен проект Соглашения по пенсионному обеспечению в ЕАЭС. Данное соглашение позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Предполагается, что трудящиеся при возращении на родину будут получать пенсию от той страны ЕАЭС, в которой они работали. Каждое государство будет осуществлять перевод части пенсии за периоды работы на своей территории в рамках взаимодействия государственных органов сторон после вступления соглашения в силу.

Вышеуказанный, даже поверхностный обзор объясняет наличие естественных и прагматичных причин для интереса Ташкента к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом.

Хочется надеяться, что Узбекистан, обладающий значительным политическим, экономическим, культурно-гуманитарным и интеллектуальным потенциалом, в состоянии самостоятельно решать стоящие перед ним непростые задачи, исходя из своих национальных интересов.