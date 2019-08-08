Китай отмечает День фитнеса

Новости

Когда в Москву вернется летняя жара 15:23
Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии 15:23
Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро 15:21
Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью 15:20
В Петербурге завели дело на фирму, предлагающую кастрировать мужей 15:19
Тайсон использовал мочу жены и детей для подмены допинг-проб 15:16
В Крыму у зоофотографа изъяли 3,2 миллиона рублей 15:15
СК проверит информацию о задержании подростков в Магнитогорске 15:14
Беларусь покажет на выставке в Сирии уникальный трактор 15:10
Восемь домов пострадали от взрывов на арсенале под Ачинском 15:09
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне 15:05
Вышел новый русский трейлер мультфильма "Семейка Аддамс" 15:05
ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристалл Пэлас" 15:03
Американцы не признали эффективность подушек безопасности 15:00
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение 14:48
В Ялте гидроцикл сбил женщину на sup-борде 14:44
Жители Ачинска получили ложные сообщения об эвакуации 14:44
В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества 14:42
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 14:40
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон 14:37
В Санкт-Петербурге появилась новая пешеходная зона 14:36
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео 14:35
Туристам запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы в Риме 14:32
На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты 14:29
Под Самарой во время прыжков с парашютом погиб военнослужащий 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 14:44
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай отмечает День фитнеса

Китай 8 августа отмечает День фитнеса - общенациональный праздник, введенный в 2009 году постановлением Госсовета КНР. Дата его проведения, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", выбрана неслучайно: физкультурный праздник отмечают в день, когда в 2008 году в Пекине открылись XXIX летние Олимпийские игры.
Излюбленными видами спорта в КНР сегодня являются спортивная ходьба и бег. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Излюбленными видами спорта в КНР сегодня являются спортивная ходьба и бег. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Излюбленными видами спорта в КНР сегодня являются спортивная ходьба и бег. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Праздник щедро спонсируется государством. Официальный Пекин на оздоровление нации денег не жалеет: на развитие физкультуры и спорта в стране с 2016 по 2020 год выделено 1,5 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов).

Сегодня излюбленными видами спорта в КНР являются спортивная ходьба и бег: ими занимаются соответственно 36,9 и 23,5 процента ведущих физически активный образ жизни китайцев. "Бронза" - у велоспорта: 14,6 процента. В пятерку вошли также аэробика и спортивные танцы - 9,8 и 3,5 процента соответственно.

Особенно стремительными темпами в КНР растет любовь к бегу. Если в 2014 году по стране на регулярной основе проводился 51 марафон, то с 2015-го - уже 134! Национальной легкоатлетической ассоциации от наплыва заявок пришлось ввести временный мораторий на регистрацию новых забегов. Тем не менее, в 2016-м ограничения были сняты, и количество марафонов вновь подскочило - до 213. Если в 2015 году по стране в неделю проводилось три марафона, то к 2020-му этот показатель вырастет до 15 в неделю.

В Китае существует множество госпрограмм по развитию физкультуры и спорта. Одна из них предполагает, что количество людей, регулярно занимающихся спортом, к 2020 году в КНР достигнет 435 миллионов, а к 2030-му - 530 миллионов. Есть и отдельная программа по развитию зимних видов спорта. Она предполагает, что к 2022 году, когда в Пекине откроются "белые" Олимпийские игры, зимними видами спорта в КНР будут заниматься до 300 миллионов человек, то есть практически каждый пятый китаец.

Благодаря развитию физкультуры и спорта в Китае планируется повысить среднюю продолжительность жизни с 76 лет в 2015 году до 79 лет в 2030-м.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Против Apple в России возбуждено дело