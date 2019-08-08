Китай отмечает День фитнеса

Праздник щедро спонсируется государством. Официальный Пекин на оздоровление нации денег не жалеет: на развитие физкультуры и спорта в стране с 2016 по 2020 год выделено 1,5 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов).

Сегодня излюбленными видами спорта в КНР являются спортивная ходьба и бег: ими занимаются соответственно 36,9 и 23,5 процента ведущих физически активный образ жизни китайцев. "Бронза" - у велоспорта: 14,6 процента. В пятерку вошли также аэробика и спортивные танцы - 9,8 и 3,5 процента соответственно.

Особенно стремительными темпами в КНР растет любовь к бегу. Если в 2014 году по стране на регулярной основе проводился 51 марафон, то с 2015-го - уже 134! Национальной легкоатлетической ассоциации от наплыва заявок пришлось ввести временный мораторий на регистрацию новых забегов. Тем не менее, в 2016-м ограничения были сняты, и количество марафонов вновь подскочило - до 213. Если в 2015 году по стране в неделю проводилось три марафона, то к 2020-му этот показатель вырастет до 15 в неделю.

В Китае существует множество госпрограмм по развитию физкультуры и спорта. Одна из них предполагает, что количество людей, регулярно занимающихся спортом, к 2020 году в КНР достигнет 435 миллионов, а к 2030-му - 530 миллионов. Есть и отдельная программа по развитию зимних видов спорта. Она предполагает, что к 2022 году, когда в Пекине откроются "белые" Олимпийские игры, зимними видами спорта в КНР будут заниматься до 300 миллионов человек, то есть практически каждый пятый китаец.

Благодаря развитию физкультуры и спорта в Китае планируется повысить среднюю продолжительность жизни с 76 лет в 2015 году до 79 лет в 2030-м.