Ранее игрой с "Порту" дебютировал в Лиге чемпионов "Краснодар". Домашнее поражение (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации оставляет российской команде небольшие шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке.
Когда жребий определил в соперники краснодарцам "Порту", все эксперты дружно решили, что это самый неудачный вариант для нашего клуба. Чуть позже, после продажи португальцами группы лидеров, тональность высказываний слегка изменилась. А после пары ярких матчей в Премьер-лиге в исполнении "Краснодара" некоторые специалисты стали называть команду Мурада Мусаева чуть ли не фаворитом пары.
Но первый матч этих клубов показал: "Порту" объективно выше классом. И это при том, что для португальцев встреча в Краснодаре стала дебютной в новом сезоне.
- Мы понимали, что нам придется непросто. Все же мы впервые проводили официальный матч, многие ребята только недавно вернулись из отпусков и еще не успели набрать форму. С учетом всех этих обстоятельств победа на выезде - отличный результат, - отметил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.
Гостевая победа "Краснодара" 13 августа в Португалии не кажется чем-то невозможным. Но все же предпосылок для такого результата пока мало. За "Порту" говорит и статистика: португальский гранд не проигрывает в квалификации еврокубков уже девять матчей подряд. В последний раз "драконы" оступились аж в 2001 году, когда они потерпели поражение в Уэльсе от "Барри Тауна" (1:3) после крупной домашней победы (8:0).
Беспощадны к "Краснодару" и букмекеры. Эксперты принимают ставки на выход российского клуба в раунд плей-офф Лиги чемпионов с расчетом 1 к 8. Для сравнения - коэффициент на "Порту" равен 1,13.
Удивительно, но в десяти матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов хозяева не одержали ни одной победы. Сенсационный результат был зафиксирован в Швейцарии, где недавний участник плей-офф ЛЧ "Базель" уступил австрийскому клубу "ЛАСК" со счетом 1:2. Что касается потенциальных соперников "Краснодара", то греческий "Олимпиакос" обыграл в Турции "Истанбул Башакшехир" - 1:0.
Премьер-лига
На выходных пройдут матчи пятого тура российской Премьер-лиги. Его главным событием станет противостояние "Динамо" и "Зенита" в Москве.
В прошлые выходные "бело-голубые" едва не обыграли в дерби "Спартак" (0:0), но недостаток мастерства не позволил команде Дмитрия Хохлова набрать три очка. Вероятно, претендовать на высокие места в своем нынешнем состоянии динамовцы вряд ли смогут. Но побороться в отдельно взятой встрече они вполне в состоянии. Тем более на новом стадионе, да еще и в матче с таким принципиальным соперником, как "Зенит".
Напомним, что именно питерцы вписали самую черную страницу в истории столичного клуба: в мае 2016 года зенитовцы разгромили в гостях "бело-голубых" и отправили их в низший дивизион. Впервые за все время существования "Динамо".
- Мне кажется, такие вещи не забываются. Тем более что прошло всего-то три года, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Нас ждет тяжелый матч. "Динамо" усилилось и наверняка захочет показать себя перед болельщиками.
10 августа, суббота, "Матч ТВ"
18.55 "Краснодар" - "Рубин". Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
13.55 "Оренбург" - "Тамбов". Прямая трансляция.
18.25 "Динамо" - "Зенит". Прямая трансляция.
11 августа, воскресенье, "Матч Премьер"
13.55 "Арсенал" - "Уфа". Прямая трансляция.
16.15 "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.
18.45 ЦСКА - "Сочи". Прямая трансляция.
21.25 "Ахмат" - "Спартак". Прямая трансляция.