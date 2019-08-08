Московский "Спартак" провел 8 августа первый матч в Лиге Европы. Результат встречи "красно-белых" в Швейцарии с "Туном" стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

"Краснодар" неплохо смотрелся в первой игре с "Порту", но этого не хватило даже для ничьей. Фото: РИА Новости.

Ранее игрой с "Порту" дебютировал в Лиге чемпионов "Краснодар". Домашнее поражение (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации оставляет российской команде небольшие шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке.

"Порту" не знает поражений в квалификации еврокубков с 2001 года. С тех пор португальцы одержали семь побед и дважды сыграли вничью

Когда жребий определил в соперники краснодарцам "Порту", все эксперты дружно решили, что это самый неудачный вариант для нашего клуба. Чуть позже, после продажи португальцами группы лидеров, тональность высказываний слегка изменилась. А после пары ярких матчей в Премьер-лиге в исполнении "Краснодара" некоторые специалисты стали называть команду Мурада Мусаева чуть ли не фаворитом пары.

Но первый матч этих клубов показал: "Порту" объективно выше классом. И это при том, что для португальцев встреча в Краснодаре стала дебютной в новом сезоне.

- Мы понимали, что нам придется непросто. Все же мы впервые проводили официальный матч, многие ребята только недавно вернулись из отпусков и еще не успели набрать форму. С учетом всех этих обстоятельств победа на выезде - отличный результат, - отметил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

Гостевая победа "Краснодара" 13 августа в Португалии не кажется чем-то невозможным. Но все же предпосылок для такого результата пока мало. За "Порту" говорит и статистика: португальский гранд не проигрывает в квалификации еврокубков уже девять матчей подряд. В последний раз "драконы" оступились аж в 2001 году, когда они потерпели поражение в Уэльсе от "Барри Тауна" (1:3) после крупной домашней победы (8:0).

Беспощадны к "Краснодару" и букмекеры. Эксперты принимают ставки на выход российского клуба в раунд плей-офф Лиги чемпионов с расчетом 1 к 8. Для сравнения - коэффициент на "Порту" равен 1,13.

Удивительно, но в десяти матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов хозяева не одержали ни одной победы. Сенсационный результат был зафиксирован в Швейцарии, где недавний участник плей-офф ЛЧ "Базель" уступил австрийскому клубу "ЛАСК" со счетом 1:2. Что касается потенциальных соперников "Краснодара", то греческий "Олимпиакос" обыграл в Турции "Истанбул Башакшехир" - 1:0.

Премьер-лига

На выходных пройдут матчи пятого тура российской Премьер-лиги. Его главным событием станет противостояние "Динамо" и "Зенита" в Москве.

В прошлые выходные "бело-голубые" едва не обыграли в дерби "Спартак" (0:0), но недостаток мастерства не позволил команде Дмитрия Хохлова набрать три очка. Вероятно, претендовать на высокие места в своем нынешнем состоянии динамовцы вряд ли смогут. Но побороться в отдельно взятой встрече они вполне в состоянии. Тем более на новом стадионе, да еще и в матче с таким принципиальным соперником, как "Зенит".

Напомним, что именно питерцы вписали самую черную страницу в истории столичного клуба: в мае 2016 года зенитовцы разгромили в гостях "бело-голубых" и отправили их в низший дивизион. Впервые за все время существования "Динамо".

- Мне кажется, такие вещи не забываются. Тем более что прошло всего-то три года, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Нас ждет тяжелый матч. "Динамо" усилилось и наверняка захочет показать себя перед болельщиками.

Где будем смотреть

10 августа, суббота, "Матч ТВ"

18.55 "Краснодар" - "Рубин". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Оренбург" - "Тамбов". Прямая трансляция.

18.25 "Динамо" - "Зенит". Прямая трансляция.

11 августа, воскресенье, "Матч Премьер"

13.55 "Арсенал" - "Уфа". Прямая трансляция.

16.15 "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.

18.45 ЦСКА - "Сочи". Прямая трансляция.

21.25 "Ахмат" - "Спартак". Прямая трансляция.