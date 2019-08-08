Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто

Россиянки Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова вышли в третий круг турнира WTA в Торонто. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина свои матчи проиграли.

На крупном теннисном турнире в Торонто с призовым фондом 2,83 миллиона долларов прошли матчи второго круга. За час и 48 минут россиянка Светлана Кузнецова переиграла хорватку Донну Векич - 7:6 (7:4), 6:3. В 1/8 финала Кузнецова сыграет с действующей чемпионкой турнира румынкой Симоной Халеп.

Еще одна представительница России Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение китаянке Чжан Шуай - 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 4 минуты. За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с американкой Сереной Уильямс.

Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко - 2:6, 6:2, 4:6. Дарья Касаткина проиграла канадке Бьянке Андрееску - 7:5, 2:6, 5:7. Россиянка вела в третьем сете со счетом 5:3, однако уступила сопернице в четырех геймах подряд.