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08.08.2019 12:43
Рубрика: Культура

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Текст: Инга Бугулова
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта. Об этом сообщила сама исполнительница на своей странице в Instagram.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По словам Наргиз, все началось еще 16 июля. В тот день певица получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить исполнять музыкальные произведения Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.

В настоящее время выступления артистки, намеченные на август, под угрозой срыва. Уже отменены концерты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Скорее всего не состоятся выступления в Юрмале, Красногорске и Чайковском.

Наргиз отметила, что пыталась прояснить ситуацию, но ее обращение к Фадееву осталось без ответа.

Сам продюсер этот инцидент пока никак не прокомментировал, однако после заявления Наргиз опубликовал в соцсети картинку с рекомендацией, как быстрее всего привести себя в порядок. "Снять с ушей лапшу, с души - камень, с шеи - обнаглевших людей", - написано на ней. Продюсер сопроводил пост следующим комментарием: "100%, я попробовал, работает!".

Фото: instagram.com/ alsou_a
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Наргиз стала известна широкой публике в 2013 году после того, как приняла участие во втором сезоне российского вокального шоу "Голос", где заняла второе место. В апреле 2014 года исполнительница начала сотрудничество с продюсером и композитором Максимом Фадеевым, который написал для нее ряд песен. В 2016 году у Наргиз вышел альбом под названием "Шум сердца", куда вошли 15 композиций.

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