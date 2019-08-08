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08.08.2019 15:14
Рубрика: Власть

Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов

Текст: Айсель Герейханова
Вице-премьеры РФ, курирующие нацпроекты, смогут оперативно вносить в них изменения. Но это не должно касаться итоговых показателей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Как пояснил журналистам замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко, проектные комитеты, которые возглавляют кураторы нацпроектов, также получают возможность перераспределять деньги между федеральными проектами в рамках одного нацпроекта и между результатами федеральных проектов по годам.

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Это постановление не только расширяет полномочия вице-премьеров, но и возлагает на них дополнительную ответственность. В качестве примера Анатолий Кириенко привел строительство фельдшерско-акушерских пунктов: "Цель понятна, 10 тысяч ФАПов построить, а вот каким образом достигнуть этой цели, кураторы должны иметь возможность, в том числе, сами определять", - пояснил он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024
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