Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов

Как пояснил журналистам замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко, проектные комитеты, которые возглавляют кураторы нацпроектов, также получают возможность перераспределять деньги между федеральными проектами в рамках одного нацпроекта и между результатами федеральных проектов по годам.
Это постановление не только расширяет полномочия вице-премьеров, но и возлагает на них дополнительную ответственность. В качестве примера Анатолий Кириенко привел строительство фельдшерско-акушерских пунктов: "Цель понятна, 10 тысяч ФАПов построить, а вот каким образом достигнуть этой цели, кураторы должны иметь возможность, в том числе, сами определять", - пояснил он.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.