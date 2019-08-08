Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов

Вице-премьеры РФ, курирующие нацпроекты, смогут оперативно вносить в них изменения. Но это не должно касаться итоговых показателей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Как пояснил журналистам замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко, проектные комитеты, которые возглавляют кураторы нацпроектов, также получают возможность перераспределять деньги между федеральными проектами в рамках одного нацпроекта и между результатами федеральных проектов по годам.

Это постановление не только расширяет полномочия вице-премьеров, но и возлагает на них дополнительную ответственность. В качестве примера Анатолий Кириенко привел строительство фельдшерско-акушерских пунктов: "Цель понятна, 10 тысяч ФАПов построить, а вот каким образом достигнуть этой цели, кураторы должны иметь возможность, в том числе, сами определять", - пояснил он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.