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Рубрика: Власть

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Дмитрий Медведев рассказал о финансовой помощи регионам
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 миллиардов рублей. Кроме того, 600 миллионов получит Амурская область, жители которой пострадали от паводка.
Глава правительства особое внимание уделил территориям, пострадавшим от стихийных бедствий. Фото: Сергей Куксин Глава правительства особое внимание уделил территориям, пострадавшим от стихийных бедствий. Фото: Сергей Куксин
Глава правительства особое внимание уделил территориям, пострадавшим от стихийных бедствий. Фото: Сергей Куксин

На заседании правительства, которое состоялось в четверг, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о масштабных мерах поддержки российских регионов. Конечно, в центре внимания оказались территории, пострадавшие от стихийных бедствий - лесных пожаров и паводков. Но глава правительства также отдельно остановился на вопросе финансирования крупных инфраструктурных проектов в других российских регионах. На прошлой неделе Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Сибирь и Дальний Восток. "Когда я там находился, я дал ряд поручений, включая поддержку регионов за счет федеральных денег. Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", - сообщил премьер.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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По его словам, сейчас самая сложная ситуация в связи с лесными пожарами в трех регионах - Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. "Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны и другая техника. Соответственно работа должна быть продолжена", - распорядился глава кабмина. Помощь получит и Амурская область, пострадавшая от паводка. По словам Медведева, региону будет выделено 600 миллионов рублей.

Есть и другие решения о поддержке регионов, рассказал Медведев. Так, правительство распределит 39 миллиардов рублей между 74 регионами на крупные инфраструктурные проекты. "Также за счет этих средств в нормальное состояние должны быть приведены региональные, муниципальные и местные автомобильные дороги, должны быть отремонтированы различные дорожные сооружения", - добавил он.

Кроме того, правительство выделит 600 миллионов рублей на социальные расходы Забайкальскому краю. "Это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами, нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю", - пояснил Медведев.

Важный вопрос, который также обсуждался на заседании правительства, - утверждение новой федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Напомним, в конце июля Димитрий Медведев уже утвердил концепцию этой программы. "Это важная тема, мы разработали программу в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, работа по восстановлению воинских захоронений должна идти по всей стране. "Работа масштабная: воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны", - подчеркнул премьер. В рамках новой программы в ближайшие 6 лет предстоит восстановить свыше 9,5 тысячи воинских захоронений и установить более 6 тысяч памятных знаков. Всего за шесть лет из федерального бюджета на эти цели будет выделено 3,9 миллиарда рублей. Медведев отметил, что и регионы должны будут внести свою лепту, и в итоге общий объем финансирования составит 5,35 миллиарда рублей.

Фото: РИА Новости
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"Ежегодно в рамках программы регионами будут осваиваться субсидии, которые варьируются от 300 миллионов до 900 миллионов рублей, отбор заявок на их выделение будет проводиться на конкурсной основе", - добавил глава правительства.

Законопроект, направленный на развитие патентного права, также обсуждался на заседании правительства. Медведев рассказал, что уже подготовлены поправки в Гражданский кодекс, которые предусматривают возможность получить патент в электронной форме. "Кроме того, у каждого, кто обращается в Роспатент за получением прав на соответствующие изобретения, на объекты интеллектуальной собственности, теперь появится возможность проиллюстрировать свое изобретение: заявку можно будет дополнить трехмерной моделью объекта в электронной форме. Ну и целый ряд других новелл здесь содержится, которые требуют изменений в Гражданский кодекс", - заключил Медведев.

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