Медведев рассказал, сколько денег получат регионы на ремонт автодорог

Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал о бюджетной поддержке регионов, которая им позволит отремонтировать региональные, муниципальные и местные автомобильные дороги.

По его словам, правительство распределит трансферты на 39 млрд рублей между 74 регионами на крупные инфраструктурные проекты.

"Также за счет этих средств в нормальное состояние должны быть приведены региональные, муниципальные и местные автомобильные дороги. Должны быть отремонтированы различные дорожные сооружения", - добавил Медведев, выступая на заседании правительства. Он также сообщил, что 600 млн рублей предусмотрено Забайкальскому краю на социальные расходы: на выплаты, обеспечение льготников лекарствами.