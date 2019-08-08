Месси, Роналду и Мане поспорят за звание лучшего нападающего ЛЧ-2018/19

Названы претенденты на награды по итогам Лиги чемпионов УЕФА за сезон-2018/19.

Наибольшее количество игроков в списке представляют "Ливерпуль" - сразу пятеро. По два номинанта из "Тоттенхэма", "Аякса" и "Барселоны". От туринского "Ювентуса" в перечне только Криштиану Роналду.

Самая интересная борьба ожидается в определении лучшего нападающего турнира. Борьбу за этот приз поведут многолетние друзья-соперники Лионель Месси и Роналду. Третьим номинантом стал Садио Мане.

Вот полный список претендентов на награды по позициям:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Юго Льорис ("Тоттенхэм"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус").

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").

Нападающие: Садьо Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").